[{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","shortLead":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","id":"20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06.jpg","index":0,"item":"68da07ad-9f3d-49b7-851d-85748870b916","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","timestamp":"2025. február. 09. 13:52","title":"Ketten meghaltak, amikor botokkal és puskával az utcán esett egymásnak két romániai klán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline Giroud a Földről örökítette meg őket.","shortLead":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline...","id":"20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"82cef42e-5137-4a84-9d9c-d65807e976a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 09. 19:03","title":"Amatőr asztrofotós örökítette meg a NASA űrhajósainak rekordot döntő űrsétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","shortLead":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","id":"20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e.jpg","index":0,"item":"aedad47d-3ae3-4586-876c-2ef0097c5af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","timestamp":"2025. február. 10. 13:47","title":"Lezárták az M5-ös autópályát Kiskunfélegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","shortLead":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","id":"20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74.jpg","index":0,"item":"06d04fcc-4ac0-4f51-8317-745e8d4ccee1","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Elhárították a hibát a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem tudni, ebből mennyit hagytak jóvá, így azt sem, hány ember után kutakodtak a titkosszolgálatok kormányzati engedéllyel. Kiderült viszont, hogy a tárca évek óta alap nélkül ködösít a témában.","shortLead":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem...","id":"20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"48477123-94b4-4b7e-beaa-37fd7fffc730","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 13:10","title":"Napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek az Igazságügyi Minisztériumban tavaly, de követhetetlenül ködösítenek a témában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 10. 10:45","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]