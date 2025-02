Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek – kerültek, és azt szeretné, ha törvénnyel tiltanák ki az országból, aki részesült a lobbidollárokból.","shortLead":"Orbán Viktor célkeresztjébe ezúttal a sorosdemokraták zsoldjában állók – főleg a független média és a civil szervezetek...","id":"20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"ef835b78-80c5-4ffe-af09-2d1b96dbcd49","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Orban-a-szabad-mediat-es-a-civileket-tiltana-ki-az-orszagbol-on-kit-vagy-mit-kuldene-utanuk-Szavazzon","timestamp":"2025. február. 21. 05:30","title":"Ha Orbán kitiltaná a \"guruló dollárok\" elfogadóit, ő és Bayer Zsolt mehetne legelöl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával a járat indulása előtt érkezzen ki a reptérre.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával...","id":"20250219_felujitas-budapest-airport-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86.jpg","index":0,"item":"6700bfc4-de7a-4723-a8d9-db8a69e11ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_felujitas-budapest-airport-repter","timestamp":"2025. február. 19. 15:43","title":"Felújításba kezd a Budapest Airport, kevesebb lesz a parkolóhely, és a buszjárat is máshová érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hírek szerint Szlovéniában készül majd a modell. ","shortLead":"A hírek szerint Szlovéniában készül majd a modell. ","id":"20250221_Hetmillio-forint-koruli-villanyautoval-Dacia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344ae981-109d-4e57-b6ad-14efb0e63f64.jpg","index":0,"item":"cf7ff010-c7bb-407c-8b51-33bdac224c45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Hetmillio-forint-koruli-villanyautoval-Dacia","timestamp":"2025. február. 21. 08:35","title":"Hétmillió forint körüli villanyautót dobna piacra a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások” alakulásának részleteiről.","shortLead":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások”...","id":"20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"af22f71f-439f-4826-8a61-b059fabf4471","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","timestamp":"2025. február. 19. 16:48","title":"Putyin: Trump azt hitte, hogy gyorsan le lehet zárni a háborút, de felvilágosítottam, hogy ez ennél nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat a 4iG és a SpaceX között. A tulajdonos Elon Musk pedig a lehető legjobb pozícióban van ahhoz Donald Trump első embereként, hogy a saját érdekei mentén mozgassa a szálakat.","shortLead":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat...","id":"20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1.jpg","index":0,"item":"be5d9a39-7856-43da-8e64-099758ed801f","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","timestamp":"2025. február. 21. 05:45","title":"Kétszeresére nőtt a 4iG árfolyama, amióta Jászai Gellért Elon Muskkal barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","shortLead":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","id":"20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a58ddec9-66ac-4a65-9870-1fb62f15eda7","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","timestamp":"2025. február. 20. 08:46","title":"Hazahozatják a Skóciában meghalt magyar ikerpár holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c55873d-0353-429f-b81c-a6b2bc9a1f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon ki lehet Menczer Tamás szemében a Sátán? A provokatőr piktor most sem kegyelmez.","shortLead":"Vajon ki lehet Menczer Tamás szemében a Sátán? A provokatőr piktor most sem kegyelmez.","id":"20250221_Menczer-Tamas-legyozi-a-Satant-Picasso-mutermeben-Dr-Marias-megfejtette-a-jelenetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c55873d-0353-429f-b81c-a6b2bc9a1f34.jpg","index":0,"item":"8bb8cd34-0c75-4f7f-8ecc-045816139e04","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Menczer-Tamas-legyozi-a-Satant-Picasso-mutermeben-Dr-Marias-megfejtette-a-jelenetet","timestamp":"2025. február. 21. 11:13","title":"Menczer Tamás legyőzi a Sátánt Picasso műtermében – drMáriás megfestette a jelenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]