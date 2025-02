Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga köré gyűjtött oligarcháiért tesz.","shortLead":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga...","id":"20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"c62fcd57-a30f-403a-ab51-5d5209cf0758","keywords":null,"link":"/360/20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","timestamp":"2025. február. 06. 07:30","title":"Robert Reich: Trump pénzre váltja a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építésügyi és közlekedési miniszter azt javasolja az arab befektetőknek, hogy tárgyaljanak a fővárossal; és Budapestnek is azt tanácsolja, hogy hallgassa meg a fejlesztők ajánlatát. ","shortLead":"Az építésügyi és közlekedési miniszter azt javasolja az arab befektetőknek, hogy tárgyaljanak a fővárossal; és...","id":"20250206_Lazar-Magyar-peter-lazar-janos-mini-dubaj-elovasarlasi-jog-kihatralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"dc328416-be11-46b5-aa57-590bbccae5da","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Lazar-Magyar-peter-lazar-janos-mini-dubaj-elovasarlasi-jog-kihatralas","timestamp":"2025. február. 06. 14:41","title":"Magyar Péter szerint valójában az arab befektetők mondták vissza Mini-Dubajt, Lázár János pedig fél évet adott Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","shortLead":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","id":"20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0.jpg","index":0,"item":"9698fcf4-b71f-4869-b026-e2237f13b5fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 07. 09:37","title":"Karácsony kiszúrta, hogy még a kerületet sem sikerült eltalálni a Mini-Dubaj látványtervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ce04d-1c88-41e1-800b-11dfbb576f0c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Egy éve robbant ki a kegyelmi botrány, azóta a fülkeforradalmat felfalja egyik kedves gyermeke, és az állampárt tehetetlen. Próbálja visszaszerezni a kezdeményezést, de mindhiába, miközben újabb és újabb hibákat követ el. Vélemény.","shortLead":"Egy éve robbant ki a kegyelmi botrány, azóta a fülkeforradalmat felfalja egyik kedves gyermeke, és az állampárt...","id":"20250207_Para-Kovacs-Imre-Kegyelemtol-sujtva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec0ce04d-1c88-41e1-800b-11dfbb576f0c.jpg","index":0,"item":"1bd3d78b-844f-426e-be9b-c9440fe65972","keywords":null,"link":"/360/20250207_Para-Kovacs-Imre-Kegyelemtol-sujtva","timestamp":"2025. február. 07. 08:00","title":"Para-Kovács Imre: Orbán Viktor Valóság nevű nagybátyja elutazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve elhunyt Hankiss Elemér – ahogy a rádiót irányító Gombár Csaba – hamar szembetalálta magát a megváltozott kormányzati szándékokkal.","shortLead":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve...","id":"20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39.jpg","index":0,"item":"0f0a27f2-981a-4151-b3b9-2bd80c4faa27","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","timestamp":"2025. február. 05. 19:45","title":"„A kormány, amely úgy hiszi, el tud dönteni mindent, elképesztően felelőtlen” – Hankiss Elemér harca a nagy médiaháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé.","shortLead":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó...","id":"20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949.jpg","index":0,"item":"ea3a904c-1ee0-4ddf-a434-6034ca4fcefd","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","timestamp":"2025. február. 06. 06:30","title":"EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás abszolválásához.","shortLead":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás...","id":"20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba.jpg","index":0,"item":"0adc41e8-1273-4add-93df-ef3e9f05957f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 07. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb kombi VW Golf megérkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat? Hogy az ország második legnagyobb bankjában tulajdont szerez? Vagy hogy alig lehet úgy nyaralni, hogy ne az ő érdekeltségeibe fussunk bele? A G-nap tizedik évfordulóján összeszedtük, mennyire volt Simicska Lajos megkerülhetetlen a 2015-ös bukása előtti időkben, és mennyire megkerülhetetlen ma a NER elitje.","shortLead":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat...","id":"20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6.jpg","index":0,"item":"4f02edaa-3bae-4dfe-97ac-685aa96e6b35","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 07:00","title":"Gyenge kezdőnek tűnik Simicska Lajos ahhoz képest, amit az új NER-elit a G-nap óta elért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]