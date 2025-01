Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","shortLead":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","id":"20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6.jpg","index":0,"item":"80572a9b-4e02-4d64-b078-285b928b4fb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","timestamp":"2025. január. 29. 16:20","title":"Bochkor Gábor elítéli az erőszakot, de emberileg megérti Curtis pofozkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7.jpg","index":0,"item":"0f93515c-4b7d-49d9-bcec-9c4a9a58aff1","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","timestamp":"2025. január. 28. 15:52","title":"Baseballütővel vertek össze egyetemistákat Újvidéken a szerb kormánypárt irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"A részletekről később fog dönteni a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbcc3f53-3366-48f3-b242-c0e9fac3f618.jpg","index":0,"item":"280feeff-f9b5-40c8-a989-2749b31871af","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Tuntetest-szerveznek-a-magyar-birok-hogy-megvedjek-a-fuggetlenseguket","timestamp":"2025. január. 29. 18:26","title":"Tüntetést szerveznek a magyar bírók, hogy megvédjék a függetlenségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha a pénzünket nem csupán parkoltatni szeretnénk a bankszámlánkon. Arról, hogy ezt ki, milyen módon és feltételekkel tudja igénybe venni, Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"A megfelelő tervezés, nyitottság és a profi segítség – például egy prémium bankár – igen jó szolgálatot tehet akkor, ha...","id":"20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246e16bf-5e81-4046-975f-e51e0411869b.jpg","index":0,"item":"67cef640-7a4a-4d8a-ba16-053e0ea86278","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241121_Befektetesek-kezelese-privat-bankar-CIB-Magnifica-podcast","timestamp":"2025. január. 28. 14:30","title":"Hol van jó helyen a pénze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával egyre több derül ki ezekből a kőzetmaradványokból.","shortLead":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával...","id":"20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783.jpg","index":0,"item":"c9d9d4c4-347c-4b38-a94d-afb6479fcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","timestamp":"2025. január. 30. 09:03","title":"Jelentős felfedezés: az élet eredetéről árulkodnak a Bennu aszteroida mintái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]