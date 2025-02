Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és győztesként bevonulni a történelembe? Senki” – fogalmazott az ukrán elnök.","shortLead":"“Egy befagyott konfliktus több és újabb agresszióhoz fog vezetni ismét és ismét. Ki fog akkor díjakat nyerni és...","id":"20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e937cbe-9ac5-47a9-9b3a-2706e5643822.jpg","index":0,"item":"d407ad59-ab59-4275-b097-1327408041f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Zelenszkij-Trump-beketerv","timestamp":"2025. február. 09. 23:35","title":"Zelenszkij: Trumptól olyan béketerv kell, amely után Putyinnak nincs esélye újra háborúzni ellenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","shortLead":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","id":"20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"4e02fb6d-bebd-4fad-93f0-ba996e28c7d1","keywords":null,"link":"/elet/20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","timestamp":"2025. február. 09. 10:19","title":"Náci őrjöngésbe kezdett Kanye West, horogkeresztes pólót is bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan okosóra-szíjakat árul, amelyekben veszélyes örök vegyi anyagok vannak.","shortLead":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan...","id":"20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"316a4335-4644-451c-9581-e24650be8122","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","timestamp":"2025. február. 08. 16:03","title":"Komoly a vád: örök vegyi anyagok miatt perelték be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották meg. A díjakat a versenykategóriák zsűrijei ítélték oda, és adták át.","shortLead":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották...","id":"20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab.jpg","index":0,"item":"d5df490b-fd7d-43f5-90aa-eea272a30f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","timestamp":"2025. február. 10. 08:44","title":"A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök is kritizálta az USAID-et, amit Elon Musk legszívesebben bezáratna.","shortLead":"A magyar miniszterelnök is kritizálta az USAID-et, amit Elon Musk legszívesebben bezáratna.","id":"20250208_hungary-helps-usaid-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9ce6b-b72c-49a5-a53e-7673c4594f54.jpg","index":0,"item":"8c5412c4-a25b-4d5f-ac2e-c6da5cbf165b","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_hungary-helps-usaid-tamogatas","timestamp":"2025. február. 08. 13:56","title":"Az Orbán-kormány Hungary Helps ügynöksége is kapott támogatást attól az amerikai segélyprogramtól, aminek a megszűnését most üdvözölnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]