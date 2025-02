Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt távozott a szag miatt.","shortLead":"Bűzlő díszletet kellett eltávolítani a bécsi operaházból, miután a legutóbbi előadáson több néző is a darab vége előtt...","id":"20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b851048-38d0-401d-8a44-f12d56ca5d50.jpg","index":0,"item":"10b70c75-9fe3-49ba-87ba-b58ee07b0779","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Buzlo-diszletet-tavolitottak-el-a-becsi-operahazbol","timestamp":"2025. február. 23. 07:43","title":"Úgy bűzlött a díszlet, hogy kimenekültek a nézők a bécsi operaházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c1547c-0a94-4f66-b005-2f437cb04acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mohamed Amrát Romániában tartóztatták le, kiadatásáról egyelőre nem közöltek részleteket.","shortLead":"Mohamed Amrát Romániában tartóztatták le, kiadatásáról egyelőre nem közöltek részleteket.","id":"20250222_Elfogtak-a-tobbszorosen-elitelt-bunozot-akit-tavaly-egy-rabszallitobol-szoktettek-meg-tarsai-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c1547c-0a94-4f66-b005-2f437cb04acc.jpg","index":0,"item":"2d73282a-a95f-4e57-b985-8055b8c20157","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Elfogtak-a-tobbszorosen-elitelt-bunozot-akit-tavaly-egy-rabszallitobol-szoktettek-meg-tarsai-Franciaorszagban","timestamp":"2025. február. 22. 21:08","title":"Elfogták a többszörösen elítélt bűnözőt, akit tavaly egy rabszállítóból szöktettek meg társai Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","shortLead":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","id":"20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"d61a5991-c9a1-4a3f-bb9e-fee984817131","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","timestamp":"2025. február. 23. 18:55","title":"Rendkívüli csúcstalálkozón vitatja meg az EU, hogy mit kezdjenek Trumppal és Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen, ami elvben kötelezné a végrehajtásra a német hatóságokat.","shortLead":"A meghívás ténye azért is érdekes, mert a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli...","id":"20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"a6687904-16c2-40be-8115-fcc224a53981","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_merz-netanjahu-buntetobirosag-meghivas-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 24. 15:52","title":"Friedrich Merz meghívta Németországba Benjamin Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]