[{"available":true,"c_guid":"21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak a repüléstől. Rosszul teszik, a légi közlekedés a legbiztonságosabb utazási mód, s ahogy telnek az évek, úgy válnak egyre ritkábbá a katasztrófák.","shortLead":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak...","id":"20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c.jpg","index":0,"item":"a1115e6b-9d33-471b-bc66-68553853c9fc","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","timestamp":"2025. március. 01. 13:00","title":"Miért teszi rosszul, aki most jobban fél a repüléstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük.","shortLead":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira...","id":"20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd.jpg","index":0,"item":"5fe51008-2e1e-496a-988f-43bdce197330","keywords":null,"link":"/sport/20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","timestamp":"2025. március. 01. 12:00","title":"Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","shortLead":"A lépés jelentősen szűkítené az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét.","id":"20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ebba581-47e8-47c7-b389-e724bb2df5a2.jpg","index":0,"item":"2859abb8-09dc-4c6b-a987-00a397114228","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_onkormanyzatok-szamlavezetes-magyar-allamkincstar-kormany-rendelettervezet","timestamp":"2025. február. 28. 17:41","title":"Államosítaná az önkormányzatok számlavezetését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. március. 01. 11:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő gépi légzéstámogatást kap maszkon át.","shortLead":"Az egyházfő gépi légzéstámogatást kap maszkon át.","id":"20250301_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8ba9ce0-74d8-4e43-9d0c-6a735454fe51.jpg","index":0,"item":"218d15ee-9652-4460-93d8-03e1a5fb762a","keywords":null,"link":"/elet/20250301_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka","timestamp":"2025. március. 01. 10:02","title":"Hörgőgörcsrohama után békésen telt a pápa éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók, a tengerészek, a mozdonyvezetők, az orvosok, az ügyvédek és a tanárok is. Egy felmérés szerint a görögök 82 százaléka a vonatszerencsétlenséget tartja „az egyik” vagy „a legfontosabb” kérdésnek az országban. ","shortLead":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók...","id":"20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33.jpg","index":0,"item":"8aeeac77-f768-418d-bc94-8accae229a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","timestamp":"2025. február. 28. 14:38","title":"Minden leállt Görögországban a két évvel ezelőtti vasúti szerencsétlenség évfordulóján, százezrek vonultak az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]