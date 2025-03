Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közepes, 3,9-es erősségű földrengés rázta meg Hollywoodot vasárnap.","shortLead":"Közepes, 3,9-es erősségű földrengés rázta meg Hollywoodot vasárnap.","id":"20250303_oscar-gala-hollywood-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"fd5e50f9-7904-48d3-8f88-67310a7a7a95","keywords":null,"link":"/elet/20250303_oscar-gala-hollywood-foldrenges","timestamp":"2025. március. 03. 10:04","title":"Még a föld is megremegett az Oscar-gála estéjén Hollywoodban – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b.jpg","index":0,"item":"148800e3-096b-4b5b-9ebd-6c7fa5a50252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","timestamp":"2025. március. 02. 12:00","title":"Ez történt: Sikerült megcsinálni, 1500 helyett 12 000 töltést is bír az újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles új periszkópkamerát felvonultató nagytestvére, a Xiaomi 15 Ultra.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles...","id":"20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed.jpg","index":0,"item":"56ae1a62-cb43-476d-a31e-c4c4339580f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Új csúcsmobilok csúcskamerával: teszten a Leica optikával szerelt Xiaomi 15 és 15 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap alatt teljesen átformálták az európai politikát.","shortLead":"A neves bolgár politológus arról ír a Financial Timesban, hogy a korszakos washingtoni elképzelések nagyjából két hónap...","id":"20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"5205cc40-5ee2-4a73-9b1e-d71bc27afd8f","keywords":null,"link":"/360/20250302_Ivan-Krasztev-lapszemle","timestamp":"2025. március. 02. 09:00","title":"Ivan Krasztev: Európának el kell térítenie Trump forradalmi terveit a világ érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk a dolgokat. Mégsem biztos, hogy érdemes reggelre hagyni a békülést. ","shortLead":"Közhely, hogy soha ne feküdjünk le haraggal. Ráadásul egy friss kutatás azt mutatja, hogy reggel pozitívabban látjuk...","id":"20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac68c5-8266-40f9-bef8-dfe1f67e82a9.jpg","index":0,"item":"304a3660-eb72-4a57-a83a-644665fc947c","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Rosszabb-a-kedve-estenkent-foleg-vasarnap-rosszkedv-depresszio-vita","timestamp":"2025. március. 02. 16:00","title":"Rosszabb a kedve esténként, főleg vasárnap? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros kezébe kerülő beruházás jövőjéről, az őt ért médiabeli támadásokról és ifjabb Donald Trumpról is nyilatkozott.","shortLead":"A rákosrendezői terület fővárosi elővásárlási jogával bíró Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója az immár a főváros...","id":"20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec169aa1-672c-4f76-8f68-7a2fcd6c2361.jpg","index":0,"item":"85499665-c476-47ea-a615-79af62c910d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Martha-Imre-interju-BKM-Stockton-Rakosrendezo-Rogan-Antal-Toni","timestamp":"2025. március. 02. 09:54","title":"Mártha Imre: Amit Tóni kreált rólam, azt ezerszeres szorzóval tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti rivalizálás Rakovszky Zsuzsa novelláskötetében.","shortLead":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti...","id":"20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04.jpg","index":0,"item":"02063daf-ce4f-44ac-bc7e-8711bbd1aa98","keywords":null,"link":"/360/20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"A Tátra-csúcs luxusa egy ötvenes évekbeli presszóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]