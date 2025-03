Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"11 ezer év múlva újabb jégkorszak köszönthetne be a Földön, már ha nem lenne globális felmelegedés – állítja...","id":"20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe.jpg","index":0,"item":"d63b9122-4ff3-4ea5-acc3-1b80951b4cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_jegkorszak-okozoi-globalis-felmelegedes-hatasai-tanulmany","timestamp":"2025. február. 28. 11:03","title":"A következő jégkorszakba is beleszólhat az emberi tevékenység, és ez nem biztos, hogy jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba léptetni a valósággal.","shortLead":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba...","id":"20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d.jpg","index":0,"item":"422131f3-3a83-4953-a936-b065ac843a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","timestamp":"2025. február. 28. 20:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb lövöldözős játékát, és ennek a tudomány is sokat köszönhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos utcát és a Szabad sajtó utat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"A főváros és Belváros-Lipótváros együttműködésében zöldítik, gyalogos- és kerékpárosbaráttá teszik a Kossuth Lajos...","id":"20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392df638-2be2-4bad-8092-34d2d18de83f.jpg","index":0,"item":"e62bfbb7-2234-41a4-9022-96d41f25fcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Megujul-Budapest-fo-utvonala-a-Kossuth-Lajos-utca-es-a-Szabad-sajto-ut","timestamp":"2025. február. 27. 18:16","title":"Megújul Budapest belvárosának fő útvonala, a Kossuth Lajos utca és a Szabad sajtó út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát lehet majd kinyerni az élesben működő erőműveknél.","shortLead":"A francia West nevű fúziós erőműben a szakembereknek sikerült 22 percen át stabilizálniuk a plazmát, amiből az energiát...","id":"20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb6b7cb-769f-4c87-8a2c-73152d07a3be.jpg","index":0,"item":"948323e9-3f2e-447e-8c64-6e91cf129a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_west-fuzios-eromu-energiatermeles-rekord","timestamp":"2025. február. 28. 19:03","title":"Világrekordot döntött a francia fúziós erőmű, lenyomta a kínait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfed0db-b44c-45ea-a99c-b8ce6d628af8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A vád szerint Mateusz Morawiecki 2020-ban túllépte hatáskörét, amikor a járvány kellős közepén kizárólag postai úton akarta lebonyolíttatni a köztársasági elnökválasztást. Ezzel 70 millió zloty (ma csaknem 7 milliárd forint) kárt okozott a közvagyonnak.","shortLead":"A vád szerint Mateusz Morawiecki 2020-ban túllépte hatáskörét, amikor a járvány kellős közepén kizárólag postai úton...","id":"20250227_mateusz-morawiecki-bunvadi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfed0db-b44c-45ea-a99c-b8ce6d628af8.jpg","index":0,"item":"9e408259-00cf-4b2d-a016-9bc20fac107c","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_mateusz-morawiecki-bunvadi-eljaras","timestamp":"2025. február. 27. 20:36","title":"Bűnvádi eljárás zajlik a volt lengyel miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Drasztikusan emelné a kormány a szennyezésért kiszabható bírságokat. Ideje is volt, ezek az összegek tizenöt-húsz éve változatlanok.","shortLead":"Drasztikusan emelné a kormány a szennyezésért kiszabható bírságokat. Ideje is volt, ezek az összegek tizenöt-húsz éve...","id":"20250228_kornyezetszennyezesi-birsag-csatornabirsag-hulladekbirsag-emelese-kornyezetvedelem-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef.jpg","index":0,"item":"b14506dd-746f-4aa0-9439-d39735c6141b","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_kornyezetszennyezesi-birsag-csatornabirsag-hulladekbirsag-emelese-kornyezetvedelem-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 28. 15:13","title":"Durva lesz az infláció a környezetszennyezőknek és a hulladékot jogtalanul lerakóknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bc22d1-1d4f-4a2e-8d5d-e0b29203d352","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely minisztériumának a szervezetéhez tartozik ezentúl.","shortLead":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely minisztériumának a szervezetéhez tartozik ezentúl.","id":"20250228_orban-balazs-athelyezes-rogan-gulyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26bc22d1-1d4f-4a2e-8d5d-e0b29203d352.jpg","index":0,"item":"ea61e41e-83c4-4a6c-a575-304aaa6de5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_orban-balazs-athelyezes-rogan-gulyas","timestamp":"2025. február. 28. 09:36","title":"Orbán Balázst áthelyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]