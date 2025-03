A Spar és Interspar áruházakban egy hét alatt több mint 500 termék ára csökkent a kormány árrésstopos kormányrendelete alapján – közölte az áruházlánc hétfőn.

Azt írták, hogy az árrés-szabályozás alá eső termékeket március 17-től a könnyebb tájékozódás érdekében feltűnő, piros árcímkékkel jelölik meg. Ugyanakkor a Spar folytatja a korábban elindított árstratégiáját, amelynek részeként hétről-hétre több száz, többségében hazai beszállítótól érkező, vagy saját gyártású termék árát szállítja le. Így a vásárlóinkat – köztük családokat, nyugdíjasokat, diákokat­ – rendszeres akciókkal segítjük a spórolásban” – mondta Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

A Spar szerint náluk egy hét alatt az említett 500 termék mellett még 700 sárga árcímkés, árcsökkentett termék vásárolható meg kedvezményes áron.

Az áruházlánc nemrég egy dolgozóknak írt belső levélben panaszkodott az árrésstopra, kilátásba helyezve, hogy „nehéz” lépésekre kerülhet sor.

Orbán Viktor március elején jelentette be, hogy 30 alapvető élelmiszer esetében 10 százalékban maximalizálták az árrést. Az árréstoprendelet azt is rögzíti, hogy az üzletek nem árulhatnak több saját márkás terméket, mint korábban, és minden, a rendelettel érintett termékből ugyanannyi készletet kell tartani, mint amennyi 2024-ben a napi értékesítés átlaga volt. A kormány tehát a 2022-es árstophoz hasonlóan most is jogszabályba írta, hogy tilos elfogynia az árunak.