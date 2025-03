Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A férfi ellen vádat emeltek, az ügyészség kiutasíttatná Magyarországról. Orosz kollégájával beszélgetett egy ukrán sofőr Soroksáron, egy kazah késelte meg ezért A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel". Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára. Néhány évvel ezelőtt a kormány még diplomáciai sikernek nevezte az USAID-del való együttműködésüket Az egyetem alkalmazotti tanácsának és szakszervezetének tagjai szerint aránytalan lépés volt a docens kirúgása, a Corvinus vezetésével szemben pedig bizalmi válság alakult ki. „A Corvinus vezetése kompromittálni akarta a vizsgabotrány feltárását" – Ádám Zoltán volt kollégáit hallgatta meg a bíróság A Toyota C-HR most először belsőégésű motor nélküli új verziója háromféle kivitelben debütált. Itt a tisztán elektromos vadonatúj Toyota C-HR+ A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat. Magyarországról kapott pénzt a spanyol szélsőjobboldal, nyomoz az ügyészség Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről