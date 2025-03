Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","shortLead":"Ennyi idő alatt 4 milliárd forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégeiből.","id":"20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4.jpg","index":0,"item":"11119e7c-4757-4925-a000-69c25b83bb3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Meszaros-Lorinc-occse-5-ev-alatt-40-milliard-forintnyi-kozbeszerzest-nyert","timestamp":"2025. március. 18. 08:14","title":"Közpénzeső Felcsúton: Mészáros Lőrinc öccse 5 év alatt 40 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","shortLead":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","id":"20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92.jpg","index":0,"item":"c2153f5a-5b28-4a8c-836a-54f37ff3e44f","keywords":null,"link":"/sport/20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","timestamp":"2025. március. 17. 16:45","title":"Kiteszik Mottát, ha nem sikerül összekapnia a bukdácsoló Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","shortLead":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","id":"20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0.jpg","index":0,"item":"124d7866-3857-4d0e-b3ed-49c9c6c6f9d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 17. 17:25","title":"Aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy kiváljon Budapestből egy városrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ca79ca-2ec8-4816-83a0-7e5e76683d40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. ","shortLead":"Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. ","id":"20250319_kutas-management-meszaros-lorinc-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ca79ca-2ec8-4816-83a0-7e5e76683d40.jpg","index":0,"item":"4f2a73fe-ce3c-4c9e-aafb-6f7828859987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kutas-management-meszaros-lorinc-repter","timestamp":"2025. március. 19. 07:51","title":"Most egy volt állami gazdaság került Mészáros Lőrinc nevére, ezáltal pedig egy reptér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal, hogy a felhasználó érti-e, hogyan működik a háttérben a gépi technológia – derül ki ausztrál kutatók nemrég közzétett vizsgálati eredményeiből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal...","id":"20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d.jpg","index":0,"item":"7bf5add4-fb25-4585-9d32-9bd3704aadd2","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","timestamp":"2025. március. 18. 13:30","title":"Mindent elhisz az MI-nek az, akinek lövése sincs, hogyan működik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]