[{"available":true,"c_guid":"e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","shortLead":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","id":"20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050.jpg","index":0,"item":"e9896a7d-d056-4586-81a2-edd3ab36efae","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","timestamp":"2025. március. 27. 13:37","title":"Veszprém belvárosában mutogatta a nemi szervét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad2576e-0245-4759-be94-0a7c51f35663","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyek Bizottságának képviselői a héten Bóka Jánosnak is levelet írtak, melyben a magyar kormányt arra kérték, vonja vissza a gyülekezési törvény módosítását.","shortLead":"Az Európai Ügyek Bizottságának képviselői a héten Bóka Jánosnak is levelet írtak, melyben a magyar kormányt arra...","id":"20250327_Holland-parlamenti-delegacio-erkezett-Magyarorszagra-hogy-a-jogallamisagot-vizsgalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad2576e-0245-4759-be94-0a7c51f35663.jpg","index":0,"item":"7427e8bf-e50e-4ef4-90b7-093f5aee0eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Holland-parlamenti-delegacio-erkezett-Magyarorszagra-hogy-a-jogallamisagot-vizsgalja","timestamp":"2025. március. 27. 18:46","title":"Holland parlamenti delegáció érkezett Magyarországra, a jogállamiságot is vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A tranzakció előkészítésével foglalkozó amerikai Citigroup pénzügyi szolgáltatónak alighanem az lesz az egyik legnagyobb kihívás, hogy elfeledtesse a potenciális befektetőkkel az MBH Bank kormányhoz közeli kapcsolatait.","shortLead":"A tranzakció előkészítésével foglalkozó amerikai Citigroup pénzügyi szolgáltatónak alighanem az lesz az egyik...","id":"20250328_MBH-Bank-befekteto-citigroup-tozsde-orban-kormany-meszaros-lorinc-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9.jpg","index":0,"item":"8640b23f-d87d-4b56-941f-85bdbb71c760","keywords":null,"link":"/360/20250328_MBH-Bank-befekteto-citigroup-tozsde-orban-kormany-meszaros-lorinc-szaraz-istvan","timestamp":"2025. március. 28. 11:30","title":"Ki akar Mészáros Lőrinc tulajdonostársa lenni? Nem biztos, hogy könnyű lesz új befektetőt találni az MBH Bankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni, hogy kézre kerítse a két évvel ezelőtti kitörés napján elkövetett bántalmazásokkal gyanúsított személyeket – írja az amerikai havilap szerzője.","shortLead":"A szélsőjobbos eltolódás epicentrumává vált Magyarország paradox módon éppen az európai jogot igyekszik kihasználni...","id":"20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"f48fcdc0-0ea2-44f4-8e7f-b3cb128a25ab","keywords":null,"link":"/360/20250327_orban-antifasisztak-europai-elfogatoparancs-the-nation-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 15:30","title":"The Nation: Orbán Európa-szerte vadászik az antifasiszta aktivistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","shortLead":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","id":"20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"15003163-5a8a-4a41-9b97-194c1d80a2d0","keywords":null,"link":"/sport/20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","timestamp":"2025. március. 27. 10:23","title":"Hivatalos: azonnali hatállyal lecserélte Liam Lawsont a Red Bull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c","c_author":"Cabrera Martin","category":"360","description":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna, amelyet azóta politikai oldalakon átívelő népszerűségre tett szert. Az rajzfilmek készítője autodidakta módon tanult meg animálni, és örül annak, hogy sokan sokfélét látnak bele a videóiba. Interjú Roznár Leventével, a Különös történések a Szondi utcában alkotójával. ","shortLead":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna...","id":"20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c.jpg","index":0,"item":"6b09b04f-f4ae-45ed-a0db-891af81f2a88","keywords":null,"link":"/360/20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"„Feldob, ha arra gondolok, hogy Pottyondy Edina és Trombitás Kristóf ugyanazon a videón nevet” – interjú a Különös történések a Szondi utcában alkotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts videók esetében a tartalomgyártók a jövőben könnyebben össze tudják majd hasonlítani, hogy más platformokhoz – például az Instagramhoz vagy a TikTokhoz – képest miként teljesít a videójuk.","shortLead":"A YouTube Shorts videók esetében a tartalomgyártók a jövőben könnyebben össze tudják majd hasonlítani, hogy más...","id":"20250327_youtube-shorts-videok-megtekintetse-rovid-formatumu-videok-bevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"e6d48980-692a-46d4-9677-0ad26c8649b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_youtube-shorts-videok-megtekintetse-rovid-formatumu-videok-bevetel","timestamp":"2025. március. 27. 12:03","title":"Új szabályt hozott a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]