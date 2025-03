Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha ilyesmi történik. Mikor és hol van helye a provokatív beszólogatásnak, kik a műfaj királyai, is ki jött ki jobban Szoboszlai–Güler-csörtéből?","shortLead":"A trash talk időtlen idők óta része a sportnak, ahogy az élet számos más területének is, mégis sokan rácsodálkoznak, ha...","id":"20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24ae688-02c7-42eb-95da-6a964fcbf129.jpg","index":0,"item":"cc671677-11c7-4fd1-baf1-1f0d61595e32","keywords":null,"link":"/elet/20250326_trash-talk-szoboszlai-dominik-arda-guler-szocsata-uzengetes-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 13:00","title":"Mitől ez a nagy felháborodás a Szoboszlai–Güler-affér után? Kis trash talk történelem a rómaiaktól Menczer Tamásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre azonban csak kórházakban és a kiképzésben.","shortLead":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre...","id":"20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"73a44543-eccf-4edc-a8e1-80c0bf10fb0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","timestamp":"2025. március. 25. 13:03","title":"Már a kínai hadsereg is próbálgatja a DeepSeek MI-jét, igaz, egyelőre nem a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteni a vízi rendőröknek.","shortLead":"Hatóság félrevezetése miatt keresi a bíróság Szabó Bálintot, akit kedd éjjel a Dunából kellett kimenteni a vízi...","id":"20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8cca97-5dad-498f-8514-4ccbedf58517.jpg","index":0,"item":"16fab04b-6910-40f4-a8ae-942b7eb4511d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_elfogatoparancs-birosag-korozes-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 15:08","title":"Elfogatóparancsot adott ki a bíróság Szabó Bálint ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6b59-34fc-47c4-8250-e645b3858698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kép ára 140 ezer forint. ","shortLead":"A kép ára 140 ezer forint. ","id":"20250326_Be-is-intett-a-traffipaxnak-az-opeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6b59-34fc-47c4-8250-e645b3858698.jpg","index":0,"item":"051da1bf-a9db-4fbf-9e68-713eb7c0d243","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Be-is-intett-a-traffipaxnak-az-opeles","timestamp":"2025. március. 26. 07:38","title":"Lazán vette tudomásul a kiskunsági opeles, hogy traffipaxba futott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3c38f3-61d1-4203-8a11-09426cb1073e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Elutasítok mindent, ami vallási köntösben a kirekesztésről, a hatalomról, a képmutatásról szól” – írja többek közt indoklásában. Döntését Fröchlich Róbert cikkével támasztja alá, amiben az országos főrabbi bizniszegyháznak nevezi a Köves Slomó által vezetett Chabad közösséget. ","shortLead":"„Elutasítok mindent, ami vallási köntösben a kirekesztésről, a hatalomról, a képmutatásról szól” – írja többek közt...","id":"20250325_kepes-andras-koves-slomo-beszelgetes-lemondta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e3c38f3-61d1-4203-8a11-09426cb1073e.jpg","index":0,"item":"e6ef4053-4993-4232-88f1-8cd738d13576","keywords":null,"link":"/elet/20250325_kepes-andras-koves-slomo-beszelgetes-lemondta","timestamp":"2025. március. 25. 13:31","title":"Kepes András hirtelen lemondta a Köves Slomóval való beszélgetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f841038c-f8a4-42b0-b7d4-26c163b00959","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eltűntek a NASA honlapjáról a sokszínűséggel és befogadással foglalkozó mondatok, de nem ez volt az első hasonló lépés az amerikai űrhivatalnál az új elnök hivatalba lépése óta.","shortLead":"Eltűntek a NASA honlapjáról a sokszínűséggel és befogadással foglalkozó mondatok, de nem ez volt az első hasonló lépés...","id":"20250325_nasa-artemis-program-holdraszallas-sokszinusegi-programok-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f841038c-f8a4-42b0-b7d4-26c163b00959.jpg","index":0,"item":"8e914857-9a6e-4096-9dc4-234cb734d92c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_nasa-artemis-program-holdraszallas-sokszinusegi-programok-torles","timestamp":"2025. március. 25. 12:03","title":"Donald Trump jött, a NASA sokszínűségi tervei pedig mentek – már nem cél nőt, színes bőrű embert a Holdra juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]