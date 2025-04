Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem a mentális állapotot is próbára teszik.","shortLead":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem...","id":"20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe.jpg","index":0,"item":"5b78684b-90dd-448a-87b8-662c982b0f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Súlyos hatással lesz a globális felmelegedés a mentális egészségre, már most érezni a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben. A stylist örül, hogy nem túl sokan mentek el. ","shortLead":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben...","id":"20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"dd87aaa7-0e58-4db7-90d8-1451d793b5f3","keywords":null,"link":"/elet/20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lakatos Márk örül, hogy „fél év homofób gyűlöletkampánnyal se tudtak 200 embernél többet a Parlament elé rángatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat páholyaiba nőket. Az MNO-ba bekerülő első női szabadkőművesekkel és férfi tagokkal is beszélgettünk a titokzatos társaság belső életről.","shortLead":"Magyarországon több szabadkőműves rend is működik, közülük az egyik, a Magyarországi Nagyoriens csupán néhány éve avat...","id":"20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c56f5f5-3aa6-4142-b877-a47594b24150.jpg","index":0,"item":"7eba57b7-aa34-4ecc-bcf3-2e4f2ff65b7b","keywords":null,"link":"/360/20250416_magyar-szabadkomuvesek-nok-magyarorszagi-nagyoriens-vegyes-paholyok","timestamp":"2025. április. 16. 06:30","title":"„Kivont karddal fogadtak” – így kerültek be a magyar női szabadkőművesek a titkos férfitársaságokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat, valamint a csatornákat is. ","shortLead":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat...","id":"20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"7700ead1-d8b9-4eb4-acbf-7552074b6161","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Egy sor új funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői bizalmat.","shortLead":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői...","id":"20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed.jpg","index":0,"item":"7c174ba9-bf50-4e73-a9c3-43217b935015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","timestamp":"2025. április. 17. 12:07","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: Alaptörvény-sértően fosztották meg a szaldóelszámolástól a háztartási napelemeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is tudtak.","shortLead":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is...","id":"20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83.jpg","index":0,"item":"5e4594c0-66eb-4e74-aba0-cee7fcea8bc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","timestamp":"2025. április. 16. 10:06","title":"A NAV csapolta le a rémszálló fertőzött vízzel feltöltött medencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt szeretné elérni, hogy a jövőben a sportág magyar képviselői a szabályváltozásoknak „alakítói, ne pedig elszenvedői” legyenek.","shortLead":"Show-elemekkel tarkított világkupaversenyt szervez a BOK Sportcsarnokban a Magyar Öttusaszövetség, amelynek elnöke azt...","id":"20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbdfcbcc-31db-46f1-9260-d15c584af0a1.jpg","index":0,"item":"839b9a26-214d-4d8d-98c5-9d0eff63a864","keywords":null,"link":"/sport/20250416_ottusa-vilagkupa-verseny-show-balogh-gabor-gulyas-michelle","timestamp":"2025. április. 16. 19:13","title":"Hangok, fények, DJ – az öttusa kirakatversenyét rendezik meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]