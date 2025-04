Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","shortLead":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","id":"20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1.jpg","index":0,"item":"88804b06-17c3-4388-8c06-a4b1954cde1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","timestamp":"2025. április. 16. 11:33","title":"Kínai kézbe kerül a legendás olasz kotyogósok gyártója, a Bialetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","shortLead":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","id":"20250417_Corvette-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40.jpg","index":0,"item":"fc55d1a9-4c3e-4f69-86de-c96a9218ed08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Corvette-rendorauto","timestamp":"2025. április. 17. 11:20","title":"Jól jártak a floridai rendőrök: járőrkocsi lett egy elkobzott izomautóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel a tőkepiaci szereplők is, erre utal a tőzsdei jegyzések mélyrepülése, valamint az dollárárfolyam alakulása is.","shortLead":"Az egyik legtekintélyesebb német közgazdász, Hans-Werner Sinn megdöbbent Trumptól, de ahogy elnézi, így vannak ezzel...","id":"20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f61242-269e-4734-9e8b-a25cc44ea534.jpg","index":0,"item":"c6a64ba8-c6b3-466f-b0ea-2073d3b8ff5a","keywords":null,"link":"/360/20250416_USA-dollar-Trump-hitelezok-Hans-Werner-Sinn-FAZ","timestamp":"2025. április. 16. 14:40","title":"„Úgy tűnik, az USA kezd kifogyni a pénzből, a hitelezők menekülnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","shortLead":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","id":"20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"22008e73-783c-49f6-ae0b-ab1e2e9c1fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","timestamp":"2025. április. 16. 06:27","title":"Használaton kívüli állami ingatlanokat kapnak a kistelepülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket a megfelelő módon, néhány naponta maguktól újraindulnak majd.","shortLead":"Nehezebb lesz az adatok ellopása az androidos készülékeken, köszönhetően annak, hogy azok, ha nem oldják fel őket...","id":"20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ffdeeb-2cba-4058-9871-777b758b4250.jpg","index":0,"item":"d67541ee-7351-4598-9033-55e2254d8b0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_google-android-eszkozok-automatikus-ujraindulas-adatvedelem","timestamp":"2025. április. 17. 08:03","title":"Hamarosan magától újraindulhat a mobilja, és ennek nagyon is lesz értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","shortLead":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","id":"20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"0b0858d7-730e-4e47-822c-8629a690b75b","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","timestamp":"2025. április. 16. 10:27","title":"A magyar fiatalok szerint szerint az idősebbek szoktak kenőpénzt adni, de ők nem akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]