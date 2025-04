Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan eszméket támogatott, amelyek tartósították a nyomort. Vagyis hiába volt sok tekintetben az első, a mérlege kiábrándító. A bíborosokra nyomás fog nehezedni, hogy ne európai pápát válasszanak utódjának. Központi téma a világlapokban Ferenc pápa halála.","shortLead":"Ferenc átformálta az egyházat, de nem olyan mértékben, ahogyan remélte. A szegényeket képviselte, ám közben olyan...","id":"20250422_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"103858c6-c4c8-416a-ac6b-2dc8c6318915","keywords":null,"link":"/360/20250422_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 22. 11:02","title":"Ferenc pápa után nem kapcsolhat hátramenetbe egyház, mert akkor kettészakadnak a katolikusok – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","shortLead":"Május 5-e és 10-e között kezdődik a konklávé, ahol a 80 évnél fiatalabb bíborosok döntenek az új pápa személyéről.","id":"20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4e13f0-8f12-4a27-a929-eec62bfe4e8c.jpg","index":0,"item":"8d8fd016-6c0f-4036-b945-90837b9ec192","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_konklave-Ferenc-papa-utodja-idopont-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 20:09","title":"Megvan, mikor lesz a konklávé, ahol megválasztják Ferenc pápa utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal szolgál arra, hogy a hunok kapcsolatba hozhatók a Hsziungnu Birodalom elitjével. Mindkét hun birodalomra igaz, hogy nem kizárólag erőből terjeszkedtek, hanem ügyes sztyeppei diplomáciával is. Rácz és kutatótársai több genetikai kapcsolódási pontot találtak a Kárpát-medence és Mongólia között húzódó térségben. De vajon elárulja a genetika, hova tűntek a hunok?","shortLead":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal...","id":"20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86.jpg","index":0,"item":"370d82fa-e10b-42a2-afa9-7e282f457639","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","timestamp":"2025. április. 21. 07:00","title":"„Közvetlen bizonyítékok kerültek elő” – forradalmi új adatokkal szolgál hunokról és avarokról az archeogenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","shortLead":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","id":"20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec.jpg","index":0,"item":"a898de88-c1d1-440d-9f8c-dfb7ba850566","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","timestamp":"2025. április. 20. 19:32","title":"Kiderült: a Csepel SC erőnléti edzője tűnt el a budafoki hajóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2005-ben II. János Pál pápa temetésének napja is nemzeti gyásznap volt.","shortLead":"2005-ben II. János Pál pápa temetésének napja is nemzeti gyásznap volt.","id":"20250421_Nemzeti-gyasznap-lesz-Magyarorszagon-Ferenc-papa-temetesenek-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"fe22d6d6-bc77-4573-9d2f-63d93c6042ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Nemzeti-gyasznap-lesz-Magyarorszagon-Ferenc-papa-temetesenek-napja","timestamp":"2025. április. 21. 18:58","title":"Nemzeti gyásznap lesz Magyarországon Ferenc pápa temetésének napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","shortLead":"A színész-rendező arról is beszélt egy interjúban, hogy 150 évnek tűnik a Fidesszel töltött 15 év.","id":"20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62af4197-b200-499e-beba-43b3ba5f7fa0.jpg","index":0,"item":"fd3d9cdc-073c-4a6b-b52a-e3d61555f6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250421_Alfoldi-Robert-pride-alaptorveny-modositas-be-vannak-szarva-a-fiuk","timestamp":"2025. április. 21. 21:05","title":"„Be vannak szarva a fiúk” – Alföldi Róbert szerint szomorú, hogy ennek örülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]