[{"available":true,"c_guid":"894d7e24-5057-4d00-a56e-9e4bdc14d32b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a terve szerint napi 25-33 kilométeres távolságokat gyalogol majd. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, de a határt legfeljebb egy húszfős csoporttal akarják átlépni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a terve szerint napi 25-33 kilométeres távolságokat gyalogol majd. Az akcióhoz bárki csatlakozhat...","id":"20250514_Magyar-Peter-gyalogut-Nagyvarad-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894d7e24-5057-4d00-a56e-9e4bdc14d32b.jpg","index":0,"item":"f0deafec-ae4f-4d74-9c17-b0d18a881b31","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Magyar-Peter-gyalogut-Nagyvarad-indulas","timestamp":"2025. május. 14. 11:55","title":"Magyar Péter a Bazilika lépcsőjén aláírta az Orbán ellen tett feljelentést, majd gyalog elindult Nagyváradra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop a veszélyeit tekintve ezeket az italokat az alkoholhoz és a befóliázni rendelt könyvekhez méri. A nyárra életbe lépő tilalom főleg a koffeinnek megy neki, pedig ebből többet fogyasztanak a fiatalok kávén és üdítőitalokon keresztül.","shortLead":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop...","id":"20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84.jpg","index":0,"item":"562df920-a78f-498a-a596-19a5508de900","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","timestamp":"2025. május. 14. 05:21","title":"Az új kormányrendelet egy kalap alá veszi az energiaitalokat a homoszexualitást népszerűsítő kiadványokkal és az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","shortLead":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","id":"20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"51335eea-1632-49b3-bcc8-8fd6799025cf","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","timestamp":"2025. május. 14. 12:36","title":"Cannes-ban megtiltották a meztelenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","shortLead":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","id":"20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"93bd2092-fbd5-4f48-b302-9b4b049c418f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 15:44","title":"Elnézést kért a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok az ottani pénz után.","shortLead":"Hibának érezné az új jegybankelnök az elődje által létrehozott alapítvány felszámolását, hiába futnak most a hatóságok...","id":"20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"6f5da2dd-cde5-459f-aaa6-6f925a435060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_Varga-Mihaly-mnb-alapitvany-felszamolas-matolcsy","timestamp":"2025. május. 14. 12:39","title":"Varga Mihály szerint sok pénzt vesztenének a magyarok, ha gyorsan felszámolnák az MNB alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","shortLead":"Rémhírterjesztésért és állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért.","id":"20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"6ce79598-a45f-4d97-903a-55098a84650e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Magyar-Peter-feljelenti-Orban-Viktort","timestamp":"2025. május. 13. 19:02","title":"Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","shortLead":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","id":"20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"80df8119-d179-4cfc-bfbd-802e4c307313","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:25","title":"Emlékszik még arra, amikor Orbán azt mondta, hogy „mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]