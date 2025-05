Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb bíróság egy leendő múzeumhoz keresett emléktárgyakat.","shortLead":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb...","id":"20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753.jpg","index":0,"item":"d149e3a8-b1d1-48ef-93d4-76ef12f0bdf4","keywords":null,"link":"/elet/20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","timestamp":"2025. május. 12. 10:56","title":"83 doboznyi náci dokumentumot találtak az argentin legfelsőbb bíróság pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára most nem változik. ","shortLead":"A gázolaj ára most nem változik. ","id":"20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"25ca8919-384b-4e96-a6d0-e5073a7bf30c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","timestamp":"2025. május. 12. 10:31","title":"Drágább lesz a benzin keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG győz a Bajnokok Ligája-döntőben, a Fradi focicsapata visszavágásra, a pólósok címvédésre készülnek, akárcsak a Győr női kézisei. Tippeljen a hónap legérdekesebb sporteseményeire!","shortLead":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha...","id":"20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53.jpg","index":0,"item":"a72b5e35-9784-4731-a6bd-135fd295e470","keywords":null,"link":"/sport/20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","timestamp":"2025. május. 13. 16:01","title":"Köznevetség tárgyává tették, most történelmi tettel vághat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]