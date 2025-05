Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","shortLead":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","id":"20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0.jpg","index":0,"item":"56c69d63-5608-4e62-b054-69a2a64f75f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","timestamp":"2025. május. 14. 19:56","title":"Fényes nappal akarták elrabolni egy francia kriptomágnás lányát Párizsban, de hamar feladták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és elővásárlási jog alapításával védekezhetnek a túlnépesedés ellen. Az eredeti tervekhez képest végül a lakásvásárlások korlátozása kikerült a jogszabályból, azonban az elővásárlási jogra vonatkozó rész erőteljesebb lett.","shortLead":"Benyújtották a törvényjavaslatot, amely értelmében a települések a lakóhely létesítésének korlátozásával és...","id":"20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"d07cdf6e-4b10-4499-b302-407b8f3d2f3d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250515_A-lakasvasarlast-nem-korlatozhatjak-de-elovasarlasi-jogot-tehetnek-az-ingatlanokra-az-onkormanyzatok","timestamp":"2025. május. 15. 09:15","title":"A lakásvásárlást nem korlátozhatják, de elővásárlási jogot tehetnek az ingatlanokra az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló kanyarójárvánnyal szemben, a hatékony vakcinákat viszont nem javasolta.","shortLead":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló...","id":"20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"9eee6ebe-b3a7-4f41-8829-d1e83f2655fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","timestamp":"2025. május. 15. 06:44","title":"Az Egyesült Államok oltástagadó egészségügyi minisztere senkinek nem ajánlja, hogy egészségügyi tanácsot fogadjon el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop a veszélyeit tekintve ezeket az italokat az alkoholhoz és a befóliázni rendelt könyvekhez méri. A nyárra életbe lépő tilalom főleg a koffeinnek megy neki, pedig ebből többet fogyasztanak a fiatalok kávén és üdítőitalokon keresztül.","shortLead":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop...","id":"20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84.jpg","index":0,"item":"562df920-a78f-498a-a596-19a5508de900","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","timestamp":"2025. május. 14. 05:21","title":"Az új kormányrendelet egy kalap alá veszi az energiaitalokat a homoszexualitást népszerűsítő kiadványokkal és az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet, hogy ezzel nyugdíjazva egy ikonikus gombot is.","shortLead":"Már teszteli a Google a megújult keresőoldalt, ahol a mesterséges intelligencia is kiemelt helyre kerül – lehet...","id":"20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"bab9d3a0-941e-4f96-9384-931b13ab7f06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-kereso-mesterseges-intelligencia-mod-uj-gomb-valtoztatas","timestamp":"2025. május. 14. 11:03","title":"Megváltozhat a Google kereső – egy ismert gomb is búcsúzhat több évtized után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása felé.","shortLead":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása...","id":"20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"ba2062b2-721e-4ae1-83c3-20168777f80d","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"„A Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az Európai Uniónak” – állítja az EP jogállamisági jelentéstevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","shortLead":"A zenész, médiaszemélyiség a sajtószabadság mellett kiálló szerkesztőségek műsorában beszélt.","id":"20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa1808d-a87d-4553-b236-edfd8bc47a3c.jpg","index":0,"item":"758c5fa1-40ef-4010-8bb3-d1db109bb9ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Hajos-Andras-Egyedul-Orban-Viktor-erdeke-a-haboru","timestamp":"2025. május. 15. 09:56","title":"Hajós András: Egyedül Orbán Viktor érdeke a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]