[{"available":true,"c_guid":"a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","shortLead":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","id":"20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf.jpg","index":0,"item":"3eb48ab5-cce8-48d8-b814-a61b6be9164e","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. június. 02. 19:36","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz tanár, aki Meloni lányának halálát kívánta a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","shortLead":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","id":"20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"98eff04e-bf2d-4ac4-91b3-545e9e1fe8d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:32","title":"Csökkent a Coop boltok mögött álló cég nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","shortLead":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","id":"20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"d3a9a514-2262-4c44-8e88-06a75cd7a14b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","timestamp":"2025. június. 02. 10:04","title":"Májusban felébredt a lakáspiac, de Budapest kómában fekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","shortLead":"Érdekes sztorija van az ezüst színű ritkaságnak. ","id":"20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70958d0d-9846-4eb6-b6a1-a9d37d218c85.jpg","index":0,"item":"bcefdd7f-79f7-469e-b88e-cd1a09f7c539","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_magyar-rendszamos-Mercedes-300-SLR-Uhlenhaut-replika","timestamp":"2025. június. 02. 10:23","title":"Magyar rendszámmal bukkant fel a világ legdrágább autója Monacóban – de nem az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a TikTokon található 100 legnépszerűbb, a mentális problémákkal foglalkozó videó több mint fele tartalmaz téves információkat, vagy nagyít fel olyan dolgokat, amik valójában nem is jelentenek problémát.","shortLead":"Úgy tűnik, a TikTokon található 100 legnépszerűbb, a mentális problémákkal foglalkozó videó több mint fele tartalmaz...","id":"20250602_nepszeru-tiktok-videok-mentalis-egeszseg-felinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f.jpg","index":0,"item":"3939a97c-83fc-4d3b-9e3e-b79c5e268c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nepszeru-tiktok-videok-mentalis-egeszseg-felinformacio","timestamp":"2025. június. 02. 18:03","title":"Ránéztek a népszerű TikTok-videókra, szomorú dologra derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","shortLead":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","id":"20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"5ffc2824-d010-4f47-a539-7a48a0c3c1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","timestamp":"2025. június. 01. 17:48","title":"A sóbánya beomlásától tartva tíz családot kilakoltatnak Parajdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]