Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, az Orbán Viktorral szoros barátságot ápoló felcsúti milliárdos azonban nemcsak megtartotta, de tovább növelte is vagyonát – ez a frissen megjelent 100 leggazdagabb magyar 2025 magazinból derül ki. A sikeres kormányközeli nagyvállalkozó vagyona a tavalyai 990 milliárdról 1422 milliárd forintra nőtt.

Mészáros ezzel csak az elmúlt egy évben 432 milliárd forintot szerzett – ezzel önmagában a hatodik leggazdagabb magyar lenne.

A sorrend a lista első hét helyén nem változott, a vagyona azonban mindenkinek nőtt: a második továbbra is Csányi Sándor bankár, immár 820 milliárdos vagyonnal (tavaly ez még csak 700 volt), a harmadik Felcsuti Zsolt pedig átlépte a félmilliárdos határt.

Hely Név Vagyon (Mrd Ft) 1. Mészáros Lőrinc 1422 2. Csányi Sándor 820 3. Felcsuti Zsolt 526 4. Veres Tibor 480 5. Gattyán György 441 6. Szíjj László 370 7. Jellinek Dániel 336 8. Jászai Gellért 264 9. Széles Gábor 258 10. Garancsi István 221 A 10 leggazdagabb – forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2025

Az első tízben egy újonc van: elképesztő mértékben gyarapodott Jászai Gellértnek, a 4iG elnök-vezérigazgatójának a vagyona, a tavalyi 138 milliárdról csaknem duplájára, 264 milliárdra. Jászai és cége szárnyalását nemcsak a számok tükrözik: Budapesten találkozott vele nemrég Donald Trump Jr., de korábban tárgyalt a Boeinggel és Elon Musk SpaceX-ével is. Márciusban pedig azzal került a hírekbe, hogy Orbán Viktor lányával, Orbán Sárával együtt szállt ki magángépéről, amely épp a Maldív-szigetekről tért haza.

Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját? A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.

Ha már a miniszterelnök lányai: Sára, testvérének, Orbán Ráhelnek a férje, Tiborcz István továbbra is ott van a leggyorsabban gazdagodók között. Tavaly még kereken 100 milliárdosra taksált vagyona idénre szintén csaknem kétszeresére, 188 milliárdra nőtt. Orbán Viktor vejének két legfontosabb vagyoneleme két tőzsdei cége, a Gránit Bank és a Waberer’s, de turisztikai érdekeltségei is folyamatosan bővülnek.

Tiborcz ezzel azonban egyelőre csak megközelíteni tudta a top 10-et, a kapuőr jelenleg Garancsi István, a Market-csoport ura, akinek 49 milliárd forinttal, 221 milliárdra nőtt becsült vagyona. Jászai még gyorsabb gazdagodásának köszönhetően azonban még így is hátrébb csúszott egy helyet a tavalyi listához képest.

Jelentősen javult az anyagi helyzete a kormány kedvenc konteósának történészének, Schmidt Máriának, valamint két gyermekének, Ungár Annának és Ungár Péternek. A tavaly sikeres évet záró BIF-ben többségi tulajdonos Schmidt-család vagyona harmadával, 99 milliárdról 133 milliárdra nőtt, amivel a tavalyi 21. helyről a 17.-re léptek előre.

Jó éve volt a kormány kommunikációs közbeszerzésein egyeduralkodó Balásy Gyulának is. Balásy – aki a tavalyi lapszámban még csak B.-ként szerepelt, miután nem járult hozzá a róla szóló cikk közléséhez, mintegy másfélszeresére növelte vagyonát, 53,4 milliárdról 79 milliárdra, amivel a toplistán a 34. helyre lépett elő.

Mészáros Lőrinc üzlettársa, a biztosítási piacon aktív Keszthelyi Erik is nagyot lépett előre: vagyonát közel megduplázta, 51 milliárdról 89 milliárdra növelte. Tavaly még épphogy kicsúszott az 50 leggazdagabb közül, ehhez képest idén 22 helyet előrelépve már a 29. legnagyobb vagyon fűződik az ő nevéhez.

Az építőipari közbeszerzéseken szintén rendre jól szereplő Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila is több mint másfélszeresére növelte becsült vagyonát, amely immár 66,3 milliárd forint – tavaly ilyenkor még csak 41 milliárd volt. Ezzel a listán is nagyot lépett előre, a 62. helyről a 45-re.

Bige László, a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója. MTI / Bodnár Boglárka

Nyertesek és vesztesek

Nem mindenkinek alakult ilyen kedvezően az elmúlt egy év: további 25 milliárd forintot bukott vagyonából Bige László, a Nitrogénművek tulajdonosa, akinek becsült vagyona így 90 milliárd forint, amivel 27. a listán. Bige két éve 233 milliárdos vagyonával még a nyolcadik leggazdagabb magyar volt, korábban pedig sokáig ő számított a második legvagyonosabbnak Csányi Sándor mögött. Vegyipari cége azonban nehéz időszakot él át, a napokban azzal került a hírekbe, hogy nem tudott időben kifizetni a részvényeseknek 80 milliárd forintnyi kötvényt – végül azonban sikerült megállapodnia a befektetőkkel.

Némileg csökkent a vagyona a Szentkirályi tulajdonosának, Balogh Leventének is, igaz, közel sem olyan mértékben, mint Bige esetében: az egy évvel korább 39,6 milliárd helyett immár csak 35 milliárdra becsülték érdekeltségeit a magazin készítői. Balogh ezzel a 64. helyről a 83-ra csúszott vissza. A Wizz Airt vezető Váradi József is bukott vagyonából, amely így 29 milliárd helyett már csak 26,4 milliárd, ezzel 6 helyet hátralépve már csak a 93. leggazdagabb.

Így változott néhány ismertebb milliárdos vagyona az elmúlt évhez képest:

Befolyáslista: Magyar Péter fel-, Matolcsyék és Gyurcsányék eltűntek

A magazin készítői szokás szerint a legbefolyásosabb magyarok listáját is közzétették. A rangsor azt hivatott bemutatni, hogy a szakértők értékelése szerint ki tudja a legtöbb erőforrást megmozgatni egy-egy ügy előremozdítására. Az első helyen nem meglepő módon továbbra is Orbán Viktor, a miniszterelnök mögött pedig Csányi Sándor is megőrizte második helyét. A dobogóra két helyet előrelépve a gazdaglista éllovasa, Mészáros Lőrinc fért még fel, míg a korábbi harmadik Rogán Antal befolyásából némileg veszítve a 7. helyre csúszott vissza.

A kormánytagok közül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter maradt a 4., a nemzetgazdaságért felelős Nagy Márton két helyet előrelépve az 5., míg Lázár János egy, Pintér Sándor pedig két hellyel csúszott vissza, így már csak 9. és 11. helyen szerepelnek. A megszűnő pénzügyminisztérium éléről az MNB élére kerülő Varga Mihály azonban 6 helyet javítva immár a 6. legbefolyásosabb, és a kormányzati átrendezésből jól jött ki Lantos Csaba energiaügyi miniszter is, aki a 19. helyről a 12.-re lépett előre.

Magyar Péter sétál. Fazekas István

A leglátványosabb előretörés azonban Magyar Péterhez fűződik: a Tisza Párt elnöke tavaly már berobbanása után, de még az EP- és önkormányzati választás előtt a 69. volt a listán, ehhez képest ma már a 16. legbefolyásosabbnak értékelték őt az összeállítás készítői. Az első 50-ben rajta kívül egyetlen ellenzéki politikus, Karácsony Gergely szerepel, aki négy helyet visszaesve a 36.

Nagyot lépett előre, de jövőre még előkelőbb helyre kerülhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal ura, Lánczi Tamás, aki idén 44. lett a listán. Lánczi – ha elfogadják az átláthatóságigának nevezett törvényt – a közeljövőben már nemcsak vegzálhatja, de akár el is lehetetlenítheti a független sajtót és a civileket.

Vannak olyanok is, akik látványosan veszítettek befolyásukból az elmúlt egy évben: a top 50-ből kizuhant a közélettől visszavonuló Gyurcsány Ferenc és volt felesége, Dobrev Klára is, ahogyan Matolcsy György és fia, Matolcsy Ádám is jelentősen visszaesett. A volt jegybankelnök a 15. helyről 69., fia pedig az 50.-ről a 98. helyre zuhant. Kicsúszott a legbefolyásosabbak köréből a Fidesz EP-képviselője, Deutsch Tamás is, akit 17 hellyel rangsoroltak lejjebb a készítők mint tavaly, az EP-választás hajrájában, amikor ő volt a kormánypártok listavezetője.