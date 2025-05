Nettó 3,9 milliárd forintos megbízást kaptak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától Balásy Gyula cégei, és a feladat most nemcsak a kormánypropaganda belföldi terítése, hanem Orbán Viktor üzeneteinek külföldi kommunikálása is.

A New Land Media Kft. – Lounge Design Kft. alkotta konzorcium és a Rogán-minisztérium közti keretszerződésről az Mfor.hu írt, a lap szerint a megbízás nettó értéke 3,937 milliárd (bruttó 5 milliárd forint), amelyből nettó 1,181 (bruttó 1,5 milliárd) forint opciós rész.

A minisztérium a teljes keret 70 százalékának, azaz bruttó 3,5 milliárd forintnak a lehívására vállalt kötelezettséget, ennyi munkát biztosan megkapnak Balásy cégei, ezenfelül még az opciós részt is ki lehet meríteni, ha kicsi lenne az anyagi mozgástér. A szerződés hatálya március közepétől december 31-éig tart, vagy a keretösszeg kimerüléséig.

A kormánykedvenc Balásy-cégek nemcsak plakátkampányra, de tévés, rádiós, online és offline eszközök bevetésére is megbízást kaptak. A szerződés leírása szerint

„Magyarország kormánya arra is törekszik, hogy a belföldi tájékoztató tevékenység mellett külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. Ezt azért tartjuk indokoltnak, mert egyes nemzetközi színtéren születő javaslatok, előterjesztések és döntések a magyarok életére is hatással lehetnek. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a hazai közvélemény mellett a nemzetközi közvélemény is értesüljön Magyarország egy és kiemelt ügyekben képviselt álláspontjáról és nézeteiről.”