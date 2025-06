Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dcf7bc44-8b3d-478a-ad54-720f619112de","c_author":"Hermann Veronika","category":"360","description":"Antall József – legalább szóban – 15 millió magyar miniszterelnöke akart lenni. Orbán Viktor eljutott oda, hogy megelégszik azzal, ha nem egészen kétmillió magyar miniszterelnöke. Már szóban sem próbál egy nemzethez beszélni – mutatja be elemzésében Hermann Veronika, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója az ELTE-n.","shortLead":"Antall József – legalább szóban – 15 millió magyar miniszterelnöke akart lenni. Orbán Viktor eljutott oda...","id":"20250531_Hermann-Veronika-Orban-arulasa-a-haza-lehet-ellenzekben-amig-o-hatalmon-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcf7bc44-8b3d-478a-ad54-720f619112de.jpg","index":0,"item":"d949a352-a832-4c72-94f4-7701d971daf4","keywords":null,"link":"/360/20250531_Hermann-Veronika-Orban-arulasa-a-haza-lehet-ellenzekben-amig-o-hatalmon-maradhat","timestamp":"2025. május. 31. 08:45","title":"Orbán árulása: a haza lehet ellenzékben, a gyűlölőknek odavetve, amíg ő hatalmon maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ac266-3827-40db-8871-bdfc347aa095","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Orbán Viktor Ukrajna-ellenes napot tart: reggel így indított a Kossuth rádióban, néhány órával később pedig ugyanezt adta elő az MKIK gyűlésén is. Elsorolta, hogy 2022 óta mi mindenben segítette a kormány a vállalkozásokat, és csupa jót ígért 2026 utánra is – ha ők maradnak. Ha nem, akkor viszont világvége, gazdasági hanyatlás, GMO-s élelmiszerek és adóemelés jön.","shortLead":"Úgy tűnik, Orbán Viktor Ukrajna-ellenes napot tart: reggel így indított a Kossuth rádióban, néhány órával később pedig...","id":"20250530_Orban-az-iparkamara-gyulesen-agitalt-Ukrajna-ellen-es-mar-2026-utanra-is-megigert-mindent-a-vallalkozoknak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ac266-3827-40db-8871-bdfc347aa095.jpg","index":0,"item":"dc9aa156-dbd6-46f3-868c-710de17b3337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-az-iparkamara-gyulesen-agitalt-Ukrajna-ellen-es-mar-2026-utanra-is-megigert-mindent-a-vallalkozoknak-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 12:32","title":"Orbán az iparkamara gyűlésén agitált Ukrajna ellen, és már 2026 utánra is megígért mindent a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt főpolgármester az utódja és a főváros pénzügyi helyzetét. Úgy vélte, a szolidaritási adó attól még nem alkotmányellenes, hogy emelik. De azt is elismerte, hogy nem Karácsony „a fő hibás”.","shortLead":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt...","id":"20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd.jpg","index":0,"item":"30b097e6-5ebf-44fd-aec6-74d127e6a1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","timestamp":"2025. május. 31. 11:53","title":"Tarlós István: Nem értem, Karácsony miért a kormányt hibáztatja? Mindig más a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c44b42d-8c60-4bac-b851-61d54a154ed7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nagyon lassan nőnek, az emberi bolygatást nem szívlelik, mégis a tudomány segítségére lehetnek a zuzmók a klímaváltozás hatásainak megértésében. ","shortLead":"Bár nagyon lassan nőnek, az emberi bolygatást nem szívlelik, mégis a tudomány segítségére lehetnek a zuzmók...","id":"20250530_zuzmok-vizsgalata-klimavaltozas-hatasainak-megertese-hun-ren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c44b42d-8c60-4bac-b851-61d54a154ed7.jpg","index":0,"item":"34d26978-e56e-4c02-af08-aab889f86d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_zuzmok-vizsgalata-klimavaltozas-hatasainak-megertese-hun-ren","timestamp":"2025. május. 30. 13:03","title":"Ezek az élőlények segíthetnek megérteni a klímaváltozást – magyar kutatók már vizsgálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után közvetlenül.","shortLead":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után...","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"2d59603c-87d0-4195-a03e-ff7aef7a91ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","timestamp":"2025. május. 31. 15:35","title":"Mészáros Lőrinc pária exveje újra nyereséget tudott csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke megosztotta azt is, hogyan reformálnák meg a gyermekvédelmet, ha hatalomra kerülnének. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke megosztotta azt is, hogyan reformálnák meg a gyermekvédelmet, ha hatalomra kerülnének. ","id":"20250531_magyar-peter-tisza-part-orban-kormany-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"19aa5d68-d018-412c-9da0-64148610f206","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_magyar-peter-tisza-part-orban-kormany-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. május. 31. 14:33","title":"Magyar Péter új kegyelmi botrányként jellemezte a letartóztatott javítóintézeti vezető ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós forrást, utóbbiak ráadásul előkészítettek voltak, nem úgy, mint a kormányzati projekt – állítja Bardóczi Sándor. ","shortLead":"Saját forrás híján a kormány a homokhátsági vízpótlás állami projektjére két fővárosi beruházástól vont el uniós...","id":"20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73164f42-0c43-420c-8d96-a6ee9eaf4ab2.jpg","index":0,"item":"70e1c4af-db87-4ac9-8686-357b54b6e183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Fovarosi-projektektol-vont-el-a-kormany-unios-penzt-a-sajat-otletere-a-budapesti-fotajepitesz-szerint","timestamp":"2025. május. 31. 13:35","title":"Fővárosi projektektől vont el a kormány uniós pénzt a saját ötletére a budapesti főtájépítész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","shortLead":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","id":"20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a.jpg","index":0,"item":"99ba30dc-efb3-4188-bf33-943e8ffba76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","timestamp":"2025. május. 30. 19:12","title":"Karácsonytól megoldási javaslatot, Szentkirályitól érdemi munkát vár a fővárosi TISZA frakció a tízmilliárdos inkasszó nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]