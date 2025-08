Mérnökinformatikus képzést indít kifejezetten kínai hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem

Egy olyan négyéves képzést indít a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a kínai Senhszi Normál Egyetem (SNNU) hallgatóinak, amivel nemzetközi diplomát szerezhetnek, és ezalatt az időtartam alatt három évet Kínában, egyet Magyarországon tanulhatnak majd, Szegeden – olvasható az egyetem honlapján.

A computer science engineering (magyarul mérnökinformatikus) képzésre évfolyamonként 120 kínai hallgatót vesznek majd fel, akik a megszokottól eltérően jelentkezhetnek majd Kína egész területéről, nem csak Shaanxiból.

„A távolkeleti egyetem Kína történelmi fővárosában, az agyaghadseregről is világhírű Xi’anban található és magas presztízzsel, nemzetközi hírnévvel büszkélkedhet” – írják. A két egyetem 2022 szeptemberében döntött az együttműködés alapjairól, azóta zajlottak az egyeztetések, amelyek végén arról állapodtak meg, hogy a hallgatók a képzés elvégzése után mindkét intézményben átvehetik a diplomájukat.

Az egyetem közölt azt is, hogy az új tanévben más újdonságok is lesznek: a bölcsészettudományi karon az TK Altajisztika Tanszéken kínai nyelvi specializácó indul és további oktatási, kutatási együttműködések is várhatóak kínai partnerintézményekkel.

Az egyetem tájékoztatója szerint kínai hallgatók egy csoportja jelenleg is Szegeden tartózkodik a két intézmény nyári egyetem programja miatt.

Éppen Szegeden épít gyárat az elektromos autókat gyártó kínai cég, a BYD. Nemrég az a hír röppent fel, hogy a szegedi üzemben elhalasztják majd a tömegtermelést, ám a BYD Hungary nem sokkal később közölte, hogy hosszú távra tervez Európával, a magyarországi gyár építése is a tervek szerint halad. Akkor arról írtak, hogy az év végén tervezik megkezdni a gyártást, és 300 ezer darabos éves csúcssal számolnak, emellett jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgoznak, hogy tovább erősítsék a helyi ellátási láncukat.

