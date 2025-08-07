A GVH rászáll az Airbnb-re a fogyasztók megtévesztése miatt

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett Airbnb-vel szemben – közölte a hatóság.

Az eljárást a GVH szerint az indokolja, hogy az Airbnb Ireland az Airbnb leányvállalata honlapján, illetve a mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetők el. „Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre” – fogalmaz közleményében a hatóság.

A GVH „észlelte továbbá azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja a szolgáltatás azon lényeges jellemzőjének megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalhatók”, így a GVH szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el.

Ez a GVH szerint arra utal, hogy az Airbnb vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat – ugyanakkor az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést valóban elkövette.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az Airbnb-nek, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Szerdán a GVH bejelentette, hogy ismét eljárást kezdeményezett a Booking.com-mal szemben, a vád itt is a fogyasztók megtévesztése.