Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","shortLead":"Megrázó számadatok az orosz gyermekjogi biztostól. ","id":"20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cf4168-35d9-48f6-8b17-1eed8b255938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983fc72-d9fb-456b-8875-93c4421f9b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_700nal_is_tobb_orosz_gyerek_halt_meg_iden_ablakbol_kizuhanva","timestamp":"2018. szeptember. 24. 20:25","title":"700-nál is több orosz gyerek halt meg idén ablakból kizuhanva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9b3c00-ed97-4acc-9a1b-24b601606323","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények \"lereagálják\", ha sérülést szenvednek, most azonban látványos bizonyítékot szereztek erre a kutatók.","shortLead":"A kutatók eddig is úgy sejtették, hogy a növények \"lereagálják\", ha sérülést szenvednek, most azonban látványos...","id":"20180924_simon_gilroy_novenyek_vedelmi_mechanizmusa_termszet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9b3c00-ed97-4acc-9a1b-24b601606323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abba40d-c912-4bcf-8478-6d1be0df0487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_simon_gilroy_novenyek_vedelmi_mechanizmusa_termszet_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:03","title":"Lenyűgöző természet: látványos kísérlettel mutatták be, mit tesznek a növények, ha megsebesítik őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre a hóágyúzott sípálya. A környezetvédők szerint viszont a hóágyukból az éves csapadékmennyiség négyszázszorosa hullik majd a területre, mely erózióval fenyeget, és jelentős mennyiségű klór is kerül vele a talajba.","shortLead":"A Pest Megyei Kormányhivatal szerint nincs szükség környezetvédelmi tanulmányra, mert nem fog hatni a környezetre...","id":"20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ac1a5c-c292-4677-9dfb-32df8cb1d565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abefa6f-02f7-484c-9995-3c299cd5c944","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Botranyosan_alakul_a_Normafara_tervezett_sipalya_sorsa","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:04","title":"Botrányosan alakul a Normafára tervezett sípálya sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","shortLead":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","id":"20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e572f2-a388-4556-8787-df501253fc13","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:24","title":"Leszállítottak egy repülőről egy utast, aki a pilótafülkében akarta feltölteni a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még nem kapott külföldi diplomatától olvasói levelet olyan ügyben, amelyben az ország nem is érintett. Szalay-Bobrovniczky Vince épp ezt tette, és hosszú szóváltásba bonyolódott Posenerrel. A német újságíró azt mondja: a levelek nyilvánosságra hozatalának az oka, hogy megmutassa, hogyan gondolkodik a magyar kormány.","shortLead":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még...","id":"20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dff56-b25c-4b09-84a2-cd5da78d24a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:05","title":"Magyar helyettes államtitkár kötött bele a német újságíróba, jött is a pofon postafordultával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval kapcsolatban, az állami iskola sikerjelentést tett közzé.\r

\r

","shortLead":"Bár az iskolák, tanárok, szülők – azaz a felhasználók – is ontják a panaszt a kötelezően előírt digitális naplóval...","id":"20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da57288-01c2-4166-89c8-6cf582754ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9d32a8-ffb8-44af-9367-0f37d04e1e1d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_kreta_e_naplo_problemak_klik","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:30","title":"A Klik még büszke is a KRÉTA-ra, amitől a legtöbben a hajukat tépik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]