Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","shortLead":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","id":"20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5143bf-1761-4689-9dac-2d9616b9edfb","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:35","title":"Csajozási tippek Demszky Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas, jegy nélküli utazó férfi úgy megütötte a jegyvizsgálót, hogy az a peron melletti mosdó ajtajának esett. ","shortLead":"Az ittas, jegy nélküli utazó férfi úgy megütötte a jegyvizsgálót, hogy az a peron melletti mosdó ajtajának esett. ","id":"20180925_Harom_ev_letoltendot_kapott_a_ferfi_aki_leutott_egy_kalauzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d47af8ba-ae49-45ae-8ded-cd0be956af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e272ea0-b61c-47e8-9b5f-bdd229108e11","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Harom_ev_letoltendot_kapott_a_ferfi_aki_leutott_egy_kalauzt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:16","title":"Három év letöltendőt kapott a férfi, aki leütött egy kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra – jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott.","shortLead":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont...","id":"20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12b423-9ad9-4485-afb3-2c164b57c545","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:02","title":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt megbüntették a Ryanairt és a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b911484b-316e-4f5d-8cfe-26365238c21d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik belga képviselő a látássérülteket segítő állatokra akarta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Az egyik belga képviselő a látássérülteket segítő állatokra akarta felhívni a figyelmet.","id":"20180926_Vakvezeto_ponit_akkreditaltak_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b911484b-316e-4f5d-8cfe-26365238c21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66aa602d-8509-4420-960b-780a716e3b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Vakvezeto_ponit_akkreditaltak_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:31","title":"Vakvezető pónit akkreditáltak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló jelentése. ","shortLead":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló...","id":"20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005272e3-d625-4f7d-814f-6327a5c4baaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Törökszentmiklós szenvedte meg a legjobban az idei nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","shortLead":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","id":"20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43589c77-5234-4452-bc30-710076120630","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:40","title":"„Szégyelltem magam, és nem akartam nyilvánosan tönkretenni másnak az életét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és a szegénység béklyójából. Vélemény.","shortLead":"Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és...","id":"20180926_Magyarorszag_2030_egy_abszurd_drama_forgatokonyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e77d3b6-cd65-485f-8b8f-19379eb3c195","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Magyarorszag_2030_egy_abszurd_drama_forgatokonyve","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:40","title":"Magyarország 2030: egy abszurd dráma forgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b510336-5c55-4fbb-8494-0e513f2e55a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Leslie_Mandoki_nem_egy_Bono","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:33","title":"Leslie Mandoki nem egy Bono","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]