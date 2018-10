Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","shortLead":"Hétfő délelőtt az Erkel Színházban átadták a Boldog Óvoda és Iskola okleveleket.\r

\r

","id":"20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e141e9cc-684e-475c-a71b-764a3033a676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86b35-cd95-42a4-a3bf-9120a295ee09","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Szazezer_gyereket_erint_a_boldogsagoraprogram","timestamp":"2018. október. 01. 13:52","title":"Százezer gyereket érint a boldogságóra-program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden rendben lesz-e.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy 2015-re elkészülnek a stadionnal, most azt néztük meg, hogy a 2020-as Eb-re minden...","id":"20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040bd63d-89af-4700-adba-4d7b603f3b45","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Dronnal_neztuk_meg_hogy_all_a_Puskas_Stadion_ujjaepitese","timestamp":"2018. október. 01. 12:38","title":"Drónnal néztük meg, hogy áll a Puskás-stadion újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","shortLead":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","id":"20180930_suzuki_swift_sport_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd46eace-c02e-4275-a663-0c329e3ab625","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_suzuki_swift_sport_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 10:32","title":"Megkapta az első komoly tuningját az új Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","shortLead":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","id":"20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e3069-58c8-45bd-b77b-daa43c4ea7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Éppen hogy elkezdett a tengerentúlra repülni, be is dőlt a fapados légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kaphatnak az érintettek.","id":"20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0e963e-4496-49dc-bd5e-e0cf0b782182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Novak_Katalin_elarulta_mekkora_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 02. 09:15","title":"Novák Katalin elárulta, mekkora lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]