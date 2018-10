Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7efd9cd1-30fa-4e80-a465-89fd1f5e1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig csak nyaralónak épült a 2018-as Év Háza.","shortLead":"Pedig csak nyaralónak épült a 2018-as Év Háza.","id":"20181002_Nincs_ember_aki_nem_akarna_ebben_a_hazban_lakni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7efd9cd1-30fa-4e80-a465-89fd1f5e1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28891f42-1be5-4fee-98a4-4055290a3853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Nincs_ember_aki_nem_akarna_ebben_a_hazban_lakni","timestamp":"2018. október. 02. 11:15","title":"Nincs ember, aki nem akarna ebben a házban lakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs rendes pozícióra vagy fizetésre, a nőknek pedig még kevésbé van lehetősége előrelépni, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs...","id":"20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c04a53-e66c-481d-8bae-6697165ac309","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","timestamp":"2018. október. 01. 12:36","title":"Nincs pénz, merev a hierarchia, a nőknek esélye sincs - lesújtó képet festettek helyzetükről a magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. És most úgy tűnik, nem véletlenül.","shortLead":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha...","id":"20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823a1a1-5946-400e-bdb1-7a673c21dbec","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","timestamp":"2018. október. 03. 09:55","title":"Jókora adócsalás miatt szívódhatott fel a legismertebb kínai filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő maga is szabályt szegett.","shortLead":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","shortLead":"A határőröknek már az sem lehetett kis feladat, hogy kipakolják a hatalmas mennyiségű árut az autóból.","id":"20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef556e15-54ed-4532-ae7c-f29727b69bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bfc330-3a0a-4268-b495-e78c4fb41f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tudja_hany_doboz_csempeszcigi_fer_egy_kisbuszba_Ebbe_a_Mercedesbe_peldaul_156_ezer__fotok","timestamp":"2018. október. 01. 14:16","title":"Tudja, hány doboz csempészcigi fér egy kisbuszba? Ebbe a Mercedesbe például 156 ezer – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.","shortLead":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek...","id":"20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bd222a-5333-4c34-8461-77378862007f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 01. 11:59","title":"Orban a magyar válogatottat választotta a német helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is mérni fogja az autósokat.","shortLead":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is...","id":"20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774221d5-141f-499f-9fd0-1d572d180e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. október. 02. 11:16","title":"Októbertől lesből is traffipaxoznak a rendőrök a magyar utakon – egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]