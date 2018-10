Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen bejelentkezve üzent a kormánynak, haladéktalanul segítsék meg a fóti intézményt.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen bejelentkezve üzent a kormánynak, haladéktalanul segítsék meg a fóti intézményt.","id":"20181002_Nincs_futes_jeghideg_szobakban_alszanak_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a5ca2-8446-4c6a-8053-4a8406ced94f","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nincs_futes_jeghideg_szobakban_alszanak_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2018. október. 02. 14:32","title":"Nincs fűtés, jéghideg szobákban alszanak a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek egy-egy Insta-fotóért.","shortLead":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek...","id":"20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e7918f-e76a-49d6-84e0-c3399e8ce876","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","timestamp":"2018. október. 02. 11:02","title":"Mindent a tökéletes fotóért: egyre többen halnak meg szelfizés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. 