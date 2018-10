Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt kérte, hogy ékezettel legyen írva. Amúgy a 6-os számot kapta.","shortLead":"Azt kérte, hogy ékezettel legyen írva. Amúgy a 6-os számot kapta.","id":"20181012_Willi_Orban_mezen_sajat_keresere_Orban_szerepel__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0ac6b5-f1a8-4e1c-a71f-331ed2b86e9a","keywords":null,"link":"/sport/20181012_Willi_Orban_mezen_sajat_keresere_Orban_szerepel__foto","timestamp":"2018. október. 12. 14:48","title":"Willi Orban mezén saját kérésére Orbán szerepel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni, hogy hány órányi sorban állást úsztunk már meg életünk során a különféle ügyfélszolgálatok munkatársainak, na meg persze a technikának köszönhetően. Lássuk, mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy ma már akár egy robot segítségével is gyorsan és hatékonyan intézhessük az ügyeinket. ","shortLead":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni...","id":"20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb938e-2300-4e37-b6e1-e3bf784a323e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","timestamp":"2018. október. 11. 20:33","title":"Már nem is tudjuk, mihez kezdenénk ügyfélszolgálatok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb vállalatnál találtak \"poloskát\" a kiberbiztonsági szakemberek.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb...","id":"20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1a6ea-f859-44f7-aed0-522e79e81e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. október. 10. 19:33","title":"Dagad a botrány: egy internet-csatlakozóban is poloskát találtak az amerikaiak, a kínaiak tehették oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentősök örülnének, ha az autósok mindig ehhez hasonló módon engednék őket előre a forgalomban.","shortLead":"A mentősök örülnének, ha az autósok mindig ehhez hasonló módon engednék őket előre a forgalomban.","id":"20181011_mint_kes_a_vajon_a_budapesti_autosok_jo_peldat_mutattak_a_mentoautoval__video_szentendrei_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215055d1-a37e-41c4-b439-8e52f380edce","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_mint_kes_a_vajon_a_budapesti_autosok_jo_peldat_mutattak_a_mentoautoval__video_szentendrei_ut","timestamp":"2018. október. 11. 11:21","title":"Mint kés a vajban: a budapesti autósok jó példát mutattak a mentőautóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","shortLead":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","id":"20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39513-492b-42f0-ac99-05c40cbe4bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Juncker: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel a rendőrökhöz is eljuthat.","shortLead":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel...","id":"20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109699e6-535a-4a8f-99a1-ccaf12ebd8ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","timestamp":"2018. október. 12. 09:03","title":"Lecsukták a férfit, aki Facebook-videóban mutatja be, hogy kell leszerelni a nyomkövetőt egy házi őrizetes lábáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","shortLead":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","id":"20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc66c43-085c-431c-9f99-ec37c7fef747","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","timestamp":"2018. október. 11. 15:47","title":"Abszurd helyzetben találta magát az a brit anya, aki az egy hónapos babájával próbált volna moziba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és vásznait pakolgathassa. Idővel az öreg művész barátja és állandó modellje lett. Vele beszélgettünk Freud napi rutinjáról, a képein ábrázolt meztelenségről, legkülönösebb modelljéről, Erzsébet királynőről és egy utolsó pillanatig alkotó ember haláláról. ","shortLead":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és...","id":"20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294f28a-c27b-4922-bc88-05a508e080d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","timestamp":"2018. október. 11. 20:00","title":"Aki 20 évig állt aktot Lucian Freudnak – a festőzseni múzsája mesélt a hvg.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]