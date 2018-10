Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó esett a megállapodás aláírásáról szóló ceremónián. ","shortLead":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó...","id":"20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94528604-b4b3-412b-9fbb-6cd2cf3d4f07","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","timestamp":"2018. október. 12. 16:14","title":"12,3 milliárd forintot ad a kormány a debreceni BMW-gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak egy lépésre jár a felcsúti oligarcha magántőkealapja, hogy megszerezze a 4iG informatikai cég többségi tulajdonrészét.","shortLead":"Már csak egy lépésre jár a felcsúti oligarcha magántőkealapja, hogy megszerezze a 4iG informatikai cég többségi...","id":"20181011_Meszaros_Lorinc_ujra_bevasarolt_ma_88_millio_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b016a9-ed4d-4099-ac79-7e7fd6396e34","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Meszaros_Lorinc_ujra_bevasarolt_ma_88_millio_forintert","timestamp":"2018. október. 11. 19:39","title":"Mészáros Lőrinc újra bevásárolt, ma 88 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e73e5-c519-421e-b624-0fd64a424144","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Így hangzik a Székely Himnusz a római Szent Péter téren (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","shortLead":"A sürgősségi osztályon a baleset után megröntgenezték, de nem volt komoly baja, ezért haza is küldték.","id":"20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50ecf4b-a13b-42bb-8593-240c358aadd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ff5987-0067-409a-91e5-0f2fd3ce1473","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Elesett_az_iskolaban_masnap_meghalt_egy_11_eves_kisfiu","timestamp":"2018. október. 11. 19:26","title":"Elesett az iskolában, másnap meghalt egy 11 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 10. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","shortLead":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","id":"20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8e8dbf-ac82-4d2d-8f01-8ce259811b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","timestamp":"2018. október. 11. 14:29","title":"A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744810a7-25f8-400d-972c-e4603dae9b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az F-150-es mostanság abszolút nem mondható politikailag korrektnek, de minden bizonnyal lesz rá kereslet.","shortLead":"Ez az F-150-es mostanság abszolút nem mondható politikailag korrektnek, de minden bizonnyal lesz rá kereslet.","id":"20181012_a_villanyautok_kepebe_rohog_ez_a_758_loeros_ford_pickup_hennessey_kompresszor_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744810a7-25f8-400d-972c-e4603dae9b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ffcc80-2423-4879-9b52-cd786083b1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_a_villanyautok_kepebe_rohog_ez_a_758_loeros_ford_pickup_hennessey_kompresszor_tuning","timestamp":"2018. október. 12. 08:21","title":"A trendi villanyautók képébe röhög ez a 758 lóerős új Ford pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat értékrendjétől\". ","shortLead":"Michel Cohen azért hagyta ott a Republikánus Pártot, hogy így is jelezze elhatárolódását \"a jelenlegi kormányzat...","id":"20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5173a699-79a3-4cc4-add9-dbed3c1dcb85","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_donald_trump_volt_ugyvedje_michael_cohen_demokrata_part","timestamp":"2018. október. 12. 05:10","title":"Donald Trump volt ügyvédje újra demokrata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]