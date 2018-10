Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal közösen olyan fotókiállítást rendeztek, amely visszatekint erre az időszakra. A kiállítás több generáció képi nyelvének többrétegűségére és változásaira fókuszál. A kiállított fényképek közül huszonnégyet válogattunk ki Nagyítás-galériánkba. ","shortLead":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai...","id":"20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d34297a-c799-4214-9eb7-263e01496b00","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","timestamp":"2018. október. 11. 14:21","title":"Láss, ne csak nézz! - Nagyítás-galéria a MOME 33 kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben érdekelt vállalkozót. Az ügyben már letartóztatták a beruházás gesztorát, és az akkor az uniós pályázatoknál eljáró ügynökség munkatársát is.","shortLead":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben...","id":"20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7bd6e6-2121-4689-94d5-1080a2343faf","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","timestamp":"2018. október. 11. 13:46","title":"A cégvezér banánhéja egy vidéki kisváros makettja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel szövetségesek, akik támogatják a missziójukat.","shortLead":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel...","id":"20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4f4b49-2767-4558-8cac-799c3f92b5eb","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"Új helyre költözött a Gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","shortLead":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","id":"20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d1c2ad-71c4-411d-b278-10468c8afa94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. október. 11. 20:52","title":"34 évet dolgozhat az életében egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","shortLead":"Az Uniós tagállamokban korlátozzák számukra a szolgáltatásokat.","id":"20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ed71e-8e7a-40ec-8388-ae94e57f2bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Bajban_lesznek_a_brit_Netflixfuggok_ha_orszaguk_megegyezes_nelkul_lep_ki_az_Uniobol","timestamp":"2018. október. 12. 19:10","title":"Bajban lesznek a brit Netflix-függők, ha országuk megegyezés nélkül lép ki az Unióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","shortLead":"Nem engedtek be őket, mert korosztályos (!) volt a film.","id":"20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc66c43-085c-431c-9f99-ec37c7fef747","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Abszurd_helyzetben_talalta_magat_az_a_brit_anya_aki_az_egyhonapos_babajaval_probalt_volna_moziba_menni","timestamp":"2018. október. 11. 15:47","title":"Abszurd helyzetben találta magát az a brit anya, aki az egy hónapos babájával próbált volna moziba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet, amelyen aztán akrobatikus mutatványokkal ugrál végig. Harmadik ilyen videóján félig juvés, félig realos Ronaldo-mezben nyomja.","shortLead":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet...","id":"20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7764b3-3113-47e9-8aa3-a71ed92b92f3","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Videó: Folytatja őrült látványos edzéseit a svájci Andri Ragettli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","shortLead":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","id":"20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3632ccc5-ff28-4488-9552-30a08f787d81","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","timestamp":"2018. október. 12. 14:03","title":"Tizenöt éve derült ki, mik voltak a poptörténet legfontosabb mérföldkövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]