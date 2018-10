Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10570785-d73c-4b9e-9e63-29de36e6e1db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borsodi elitgimnáziumok nagyon lecsúsztak a rangsorban, szerintük nem korrekt a lista.\r

","shortLead":"Borsodi elitgimnáziumok nagyon lecsúsztak a rangsorban, szerintük nem korrekt a lista.\r

","id":"20181016_Hitelrontas_megtevesztes_igazgatok_haborognak_az_iskolai_rangsor_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10570785-d73c-4b9e-9e63-29de36e6e1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ed46d-4c96-4c9f-908e-d34a154a70bb","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Hitelrontas_megtevesztes_igazgatok_haborognak_az_iskolai_rangsor_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 10:04","title":"Hitelrontás, megtévesztés: igazgatók háborognak az iskolai rangsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most új munkaerővel töltheti fel a külföldi piacokra távozó román és magyar sofőrök helyét.\r

","shortLead":"Befejeződött a lengyel versenytárs felvásárlása; bár az adásvételnél bírósági végzésre is szükség volt, a fuvarozó most...","id":"20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4f0331-1ddb-4a25-9fff-1ea8957e4c5e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Joleso_falat_csuszott_le_a_Waberers_torkan","timestamp":"2018. október. 17. 09:58","title":"Jóleső falat csúszott le a Waberers torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát a Huawei. A gyártó az utóbbi időben nem tud mellényúlni, az elmondottak és első tapasztalataink alapján ezt támasztja alá a kedden délután Londonban bemutatott Mate 20 Pro készülék is.","shortLead":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát...","id":"20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33aa740-8c87-43df-85a7-68c6ac6325e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","timestamp":"2018. október. 16. 19:33","title":"A Huawei letette az asztalra a legjobb androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel, egészen 128 gigabájtig.","shortLead":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel...","id":"20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1fb685-d363-495e-846d-94028684b298","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","timestamp":"2018. október. 16. 12:03","title":"Akár 128 GB RAM is lehet a számítógépében, az Intel új processzora megbirkózik vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Különleges lesz a program. ","shortLead":"Különleges lesz a program. ","id":"20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd05d3e-cc40-4055-b984-6802660e7217","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","timestamp":"2018. október. 16. 09:59","title":"Rajongók, figyelem! Közös Cseh Tamás-estet tart Bereményi Géza és Másik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint egy benzinmotoros normál kompakt autóért.","shortLead":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint...","id":"20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf581a-efb4-40f1-9b6b-d52570662a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","timestamp":"2018. október. 16. 17:22","title":"Szuperolcsó új villanyautó 410 kilométeres hatótávval – ön lecsapna rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","shortLead":"A Kecskemét–Lajosmizse–Budapest-vonalon kell nagyobb késésekre számítani.","id":"20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41ba522-84cc-4b06-a091-892a9c7440f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vonat_es_auto_utkozott_ossze_Kecskemet_mellett","timestamp":"2018. október. 16. 07:42","title":"Vonat és autó ütközött össze Kecskemét mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","shortLead":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","id":"20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3285fe-3e08-4415-af4b-7af37a1ed1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","timestamp":"2018. október. 15. 13:20","title":"1,4 milliárdért kutatja a kormány, mi a helyzet a nyugdíjasokkal és a mit gondolunk a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]