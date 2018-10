Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását – igaz, erre igen sokat kell várni.","shortLead":"A Microsoft kedden jelentette be, hogy megszünteti a TLS biztonsági protokoll 1.0-s és 1.1-es verziójának támogatását...","id":"20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e39a0-d385-4ddb-9d41-125b3f3ee4e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_microsoft_edge_internet_explorer_titkositas_tls_protokoll","timestamp":"2018. október. 19. 08:03","title":"20 éves megoldást dob ki a Microsoft a böngészőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","shortLead":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","id":"20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ea865-eb9a-48a5-b175-ad58a60306b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","timestamp":"2018. október. 18. 13:21","title":"Iránban az utolsó csavarig lemásoltak egy Lamborghini sportautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és a személyautók is komoly változáson mennek keresztül.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és...","id":"20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dbc2-fa33-44a8-9fab-5c83b9731f41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","timestamp":"2018. október. 18. 11:21","title":"Sokan elveszítik állásukat az autóiparban, mások viszont örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence lesz a Joy de Dior parfüm \"arca\". Az amerikai színésznő csaknem egy évig együtt dolgozott a híres \"orral\", vagyis illatszerésszel, aki megalkotta az új parfümöt. ","shortLead":"Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence lesz a Joy de Dior parfüm \"arca\". Az amerikai színésznő csaknem egy évig együtt...","id":"20181019_Az_eszbontoan_jol_kereso_Jennifer_Lawrence_elszantan_harcol_a_politikai_korrupcio_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80f275-077f-494c-94ac-e2e5a9e8efc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Az_eszbontoan_jol_kereso_Jennifer_Lawrence_elszantan_harcol_a_politikai_korrupcio_ellen","timestamp":"2018. október. 19. 11:15","title":"Az észbontóan jól kereső Jennifer Lawrence elszántan harcol a politikai korrupció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","shortLead":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","id":"20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6d4d5-34af-4b69-a431-41dcce50c2f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","timestamp":"2018. október. 18. 06:05","title":"Kíváncsi, mennyire szegények a magyarok másokhoz képest? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","shortLead":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","id":"20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13e5dc8-ac15-4e49-8ed0-46a8553b31d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2018. október. 17. 15:54","title":"Négy városban egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","shortLead":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","id":"20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad94555-f1e4-4dc0-a600-31c0d87c9214","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Demeter Márta megint árnyékra vetődhetett, ezúttal a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én részleges sztrájkba kezdtek.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a Biológiai Intézet egyes tanszékei, oktatói október 15-én...","id":"20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9595c5a7-5a6f-4211-b427-73eb8a9a8df3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Sztrajkolnak_az_ELTE_oktatoi","timestamp":"2018. október. 19. 12:29","title":"Sztrájkolnak az ELTE oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]