[{"available":true,"c_guid":"df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","shortLead":"Ugyanakkor jó néhány kérdést felvet egy ilyen megoldás.","id":"20181105_kamion_potkerek_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df7c791a-0533-4e98-97d1-7fc01613537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf9bd1-dfd7-4fc4-988c-2283ca54e012","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_kamion_potkerek_autos_video","timestamp":"2018. november. 06. 04:09","title":"Videó: Még a legdörzsöltebb profik is tanulhatnak ettől az orosz kamionostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz, ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d2ac1-247d-4b7b-9040-d46a8505525a","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Elozetes_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_vigjatek","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Előzetes jött Dobó Kata filmjéhez, a Kölcsönlakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg Bath-ban. ","shortLead":"Kakas Istvánnak mindenkihez volt pár jó szava, és mindenkire mosolygott, szerették a helyiek. Októberben halt meg...","id":"20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc45be3a-777d-4881-8d63-f4e72f8c85d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13eafd2-4183-4388-9f00-1308248bfcf3","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Egy_magyar_hajlektalan_emlektablajara_gyujtenek_egy_angol_varoskaban","timestamp":"2018. november. 06. 11:46","title":"Egy magyar hajléktalan emléktáblájára gyűjtenek egy angol városkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel, a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) 30 mandátumot szerezve. De kié lett a maradék öt hely, és miért aggódhat a győztes?\r

","shortLead":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel...","id":"20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e395f-6571-4018-9e9a-c1bd54f2bdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","timestamp":"2018. november. 06. 17:22","title":"Mintha csak lemásolta volna a Fideszt a vajdasági szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából úgy is mehet.","shortLead":"Nagyjából úgy is mehet.","id":"20181106_technoipulse_rocket_z","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41299bd-c89c-43eb-a289-d950452b01dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_technoipulse_rocket_z","timestamp":"2018. november. 06. 16:21","title":"Mint egy kisebb víkendház, olyan ez az új orosz terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","shortLead":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","id":"20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad64348-72f6-4bca-906e-ebc243649c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 06. 13:12","title":"Megkezdődött a félidős választás Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést: a Pilatus bank vezérét, aki Iránból érkezett az Egyesült Államokba, pénzmosással és az Irán elleni embargó megszegésével vádolják New Yorkban. Azt az oknyomozó újságírónőt, aki minderről írogatott, tavaly októberben felrobbantották Máltán.","shortLead":"Az Európai Központi Bank végképp visszavonta a Pilatus bank működési engedélyét Máltán. Nem siette el a döntést...","id":"20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51c136a-23d0-4a99-9410-4362b299292d","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bezartak_az_ujsagirogyilkossaggal_es_titkosszolgalati_jatszmakkal_terhelt_Pilatus_bankot","timestamp":"2018. november. 06. 13:14","title":"Bezárták az újságíró-gyilkossággal és titkosszolgálati játszmákkal terhelt Pilatus bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","shortLead":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","id":"20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d951c9-aba0-4241-996d-bafb7068e0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","timestamp":"2018. november. 06. 10:30","title":"Megpörkölte egy orosz vadászgép az amerikaiak felderítőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]