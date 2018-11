Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi, hogy egy népszerű közösségi helyen épüljön fel egy egyébként látványos Apple-áruház.","shortLead":"Nem adjuk a terünket az Apple-nek – valahogy így summázható Stockholm városvezetésének döntése, amely nem engedi...","id":"20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276bf772-fbc7-43fd-9c74-6b8c58e8cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3857e90d-dd93-4bfa-a4d0-88b19b739cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_apple_store_stockholm_kungstradgarden","timestamp":"2018. november. 06. 17:03","title":"Stockholm városvezetése beleállt: a kiszemelt kertbe biztos nem kerülhet Apple-áruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e000893f-4b21-420f-b171-a3546b2286ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztés szerint a gyerekszereplők alkalmazhatósága is változhat, este tíz óra után is lehetne velük forgatni.","shortLead":"Az előterjesztés szerint a gyerekszereplők alkalmazhatósága is változhat, este tíz óra után is lehetne velük forgatni.","id":"20181107_Tobb_ponton_is_modosulhat_a_filmtorveny_kulon_tamogatasi_alapot_kaphatnak_a_tevefilmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e000893f-4b21-420f-b171-a3546b2286ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350c43d-b355-4993-a32e-b07f7e6755bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Tobb_ponton_is_modosulhat_a_filmtorveny_kulon_tamogatasi_alapot_kaphatnak_a_tevefilmek","timestamp":"2018. november. 07. 20:06","title":"Több ponton is módosulhat a filmtörvény, külön támogatási alapot kaphatnak a tévéfilmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","shortLead":"A webes technológiák és applikációk legnagyobb nemzetközi fórumán öt nyertes startup mutatkozik be.","id":"20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef403f73-42e4-43d9-9bd1-b9e0e0ad3a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71b16e-eee6-4b0a-adc5-82b5921bc1b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Be_Smart_magyar_startupok_Lisszabonban","timestamp":"2018. november. 07. 10:27","title":"Be Smart: magyar startupok Lisszabonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","shortLead":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","id":"20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7440e99-2bb7-4a6f-962b-ee757e49ed34","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","timestamp":"2018. november. 08. 06:41","title":"A nap fotója: 5-ös BMW akart lenni a kis Opel Corsa, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mikulás vigyorog vadonatúj közlekedési eszközében, a szarvasa viszont nem túl boldog. Hiszen munka nélkül maradt. Hiszen munka nélkül maradt.","id":"20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea0b67-1042-4347-b684-17d90b329a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32ced9-e0b0-4fd3-acca-f302e4474524","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_800_loeros_izomauto_szannal_erkezik_iden_a_mikulas","timestamp":"2018. november. 06. 15:21","title":"800 lóerős izomautó szánnal érkezik idén a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135ee2e-24dd-4066-ad7d-b67cf1019451","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Egy szarvas benézett egy áruházba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át a következő években pénzügyeinket a technológia. Az idei Fintech Banking Summit konferencia szervezői azt ígérik, az eseményen megtudhatjuk, hogy mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek, és hogy milyen más, hasonló jelentőségű változásra számíthatunk a következő években.

\r

","shortLead":"Hazai és külföldi szakemberek két hét múlva Budapesten mutatják be elképzeléseiket arról, miként is alakítja át...","id":"20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c005de-10cc-47df-8a6f-0db4052b9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_fintech_banking_summit_konferencia_equitech","timestamp":"2018. november. 06. 16:03","title":"Mikor mondhatunk búcsút a papírpénznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több mint biztató.","shortLead":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több...","id":"20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd5250-0c6d-47ed-b2f6-5926b34625fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","timestamp":"2018. november. 08. 11:03","title":"Van egy program, ami 6 évvel az orvosok előtt, eddig 100%-ban megmondta, kit fenyeget az Alzheimer-kór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]