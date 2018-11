Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","shortLead":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","id":"20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313edd13-5942-4da6-b712-c56910a2cf97","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Meglepő dolog miatt vitázott Erzsébet királynő és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi Kecske utca egy szakasza. Szerdán a Fővárosi Közgyűlés további új utcanevekről dönthet. Ezekből válogattunk.","shortLead":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi...","id":"20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade8d871-1765-4fc7-90c0-c376059bc7c5","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","timestamp":"2018. november. 10. 10:41","title":"Makovecz Imréről neveznének el egy utcát a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti sajtótájékoztatóján Dúró Dóra elnökhelyettes.","shortLead":"Képviselői csoportot alakított az Országgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be szombati budapesti...","id":"20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04130ce8-105c-40bc-b918-777d51c30964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d8874a-42a1-4c12-b761-0054b033d13c","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kepviseloi_csoportot_alakitott_a_Mi_Hazank","timestamp":"2018. november. 10. 11:44","title":"Képviselői csoportot alakított a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","shortLead":"Azért ezt kezeljük fenntartással.","id":"20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9677cf66-be6e-44b6-ad60-34af592cd2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2570ab8-d6d0-417d-9d0a-e7b7ce283ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Allitolag_jovo_heten_meglehet_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. november. 10. 15:40","title":"Állítólag jövő héten meglehet a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán 0,41 százalékkal nyert. ","shortLead":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán...","id":"20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e512965-6072-43d2-a11c-9e1f3fd9ed03","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","timestamp":"2018. november. 10. 21:51","title":"Újraszámlálják a szavazatokat Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magenheim doktor, III. Richard, a Valahol Európában humanista zeneszerzője vagy a titkosügynököket megfigyelő még titkosabb ügynök -–csak néhány epizód a gazdag életműből.\r

\r

","shortLead":"Magenheim doktor, III. Richard, a Valahol Európában humanista zeneszerzője vagy a titkosügynököket megfigyelő még...","id":"20181110_Kulka_Janos_60__ime_a_hat_legemlekezetesebb_szerepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99352f92-1dd6-4f42-8b0d-841867735902","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Kulka_Janos_60__ime_a_hat_legemlekezetesebb_szerepe","timestamp":"2018. november. 10. 10:41","title":"Kulka János 60 – íme, a hat legemlékezetesebb szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","shortLead":"A cég minden eddig folytatott tevékenységével felhagy Üllői úti telephelyén.","id":"20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1d5735-e308-426d-a4e3-c5d763f30f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6584f902-4988-440b-9dbc-ecceaadc4b59","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Bezar_a_jozsefvarosiakat_mergezo_MetalArt","timestamp":"2018. november. 10. 18:01","title":"Bezár a józsefvárosiakat mérgező Metal-Art Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom. A szervezet az ellen tiltakozik, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást az ELIOS-ügyben.","shortLead":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom...","id":"20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abbce57-9fb7-4016-ab86-ac7255ca87d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","timestamp":"2018. november. 11. 17:29","title":"Tiltakozás az ELIOS-ügy lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]