Balsai Móni – névjegy Balsai Móni Jászai Mari-díjas színésznő, a Liza, a rókatündér főszereplője. Szabadúszó. November 1-től újra a mozivásznon láthatjuk Ujj Mészáros Károly X – a rendszerből törölve című krimijében. Fontos számára a bizalom, az elfogadás és a szeretet. Hogy legyen egyetértés. Nem szereti, amikor különbséget tesznek az emberek között. Finom és kedves jelenség, de nehezen viseli a hülyeséget és az igazságtalanságot. „Nagyon sokáig vagyok türelmes, viszont ha elfogy, bután robbanok.” Kamaszkora óta gyorsan kimondja, amit gondol, és ugyanilyen gyorsan meg is bánja. „Néha még most is kicsúszik egy-egy ilyen, és akkor magamat is meglepem, honnan jött elő ez az állat?” Jelenleg a Centrál Színházban (Büszkeség és balítélet, Delila), a Budaörsi Színházban (A sötétség hatalma), a Thália Színházban (Rövid) és a Rózsavölgyi Szalonban (Valentin nap éjszakája) játszik. A Lizán kívül láthattuk többek között a Csicskában, a Tiszta szívvelben, A martfűi rémben, a sorozatok közül a Terápiában, a Társas játékban és a Válótársakban is. Ha nem színész lenne, biológiával vagy kozmetológiával foglalkozna. Nem szeret magáról beszélni, ezt hívja pályaalkalmatlanságnak. Legszívesebben a kutyájuk, Liza sétáltatásával kapcsolódik ki, és ha marad ideje, jógázik vagy úszik. Párja Ujj Mészáros Károly, akivel jóval régebbi a munkaviszonyuk, mint a párkapcsolatuk. Az elejétől fogva a szigora, a következetessége és a precizitása miatt rajong érte. „Nagyon jó egy olyan emberrel dolgozni együtt, aki tudja, mit akar.”