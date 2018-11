Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly mértékben csökkenti a mobil energiafelhasználását, ha sötét módba kapcsolják a rendszert.","shortLead":"Az Android Dev Summit fejlesztői konferencián mutatta be azt a diasort a Google, amely jól mutatja, milyen komoly...","id":"20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c68cf9f-0800-44e7-b004-b758b5b02fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c645312-c996-4c64-9691-90c466984930","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_google_androd_dev_summit_fejlesztoi_konferencia_sotet_mod","timestamp":"2018. november. 12. 08:03","title":"Túl gyorsan lemerül a telefonja? A Google hamarosan aktiválja az Androidban az egyik \"szent grált\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51","c_author":"Emőd Péter","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető művészetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető...","id":"201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518a4eff-9d94-47f6-a37c-3e8089be08c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","timestamp":"2018. november. 11. 20:00","title":"A festőművész, aki nem is létezik, de milliókat keres és saját tárlata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és parlamenti” választások eredményeit - közölte az észak-atlanti katonai szövetség.","shortLead":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és...","id":"20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8008c6-bf69-42d4-a55b-b1bbc1bf0fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","timestamp":"2018. november. 11. 20:55","title":"A Nyugat nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadárok választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt maga a színész jelentette be. ","shortLead":"Ezt maga a színész jelentette be. ","id":"20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663258eb-918e-41c4-9462-ddf3cc35a263","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","timestamp":"2018. november. 11. 19:03","title":"Búcsút inthetünk Tökinek? Taron Egerton nem játszik a Kingsman harmadik részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor a NATO hadgyakorlatot tartott. A problémát a polgári légiközlekedésben is észlelték.","shortLead":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor...","id":"20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cb63e-2012-41b4-8dd9-f490596bd8c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","timestamp":"2018. november. 12. 14:33","title":"Blokkolhatták a GPS-jelet az oroszok Finnországnál, az utasszállítók is megérezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar netezők háromnegyede tesz valamilyen óvintézkedést bankkártyaadatai védelme érdekében, a felhasználók közel kétharmada pedig készít biztonsági mentést digitalizált adatairól – derül ki a Generali Biztosító biztonságtudatosságot felmérő, reprezentatív online kutatásából. A falvakban élő középkorú nők a legkevésbé elővigyázatosak a kártyacsalásokkal szemben.","shortLead":"A magyar netezők háromnegyede tesz valamilyen óvintézkedést bankkártyaadatai védelme érdekében, a felhasználók közel...","id":"20181112_bankkartyas_csalasok_generali_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33235291-dc33-47c9-96f1-73f8c2026eda","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bankkartyas_csalasok_generali_kutatas","timestamp":"2018. november. 12. 11:03","title":"Nem csak másokat érint: 100-ból 8 magyarnak nyúlták már le bankkártyája adatait és a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","shortLead":"MIntha együtt szállnánk a madarakkal.","id":"20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b464607-b4da-4ffc-859b-2a7dc1673a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290f5b8-fbcd-419d-9cc5-11e88f440715","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kaprazatos_video_a_Szeged_hataraban_vonulo_darvakrol","timestamp":"2018. november. 11. 15:40","title":"Káprázatos videó a Szeged határában vonuló darvakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]