Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A \"farmot\" egy ukrán pár működtette. A hatóságok közel száz embert szabadítottak ki a rabszolgatartók karmai közül. ","shortLead":"A \"farmot\" egy ukrán pár működtette. A hatóságok közel száz embert szabadítottak ki a rabszolgatartók karmai közül. ","id":"20181113_Rabszolgafarmkent_mukodott_egy_ukran_agrarvallalkozas_napi_13_oran_at_roboltattak_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fd5de2-bcbf-4aa6-9d64-924a2730c704","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Rabszolgafarmkent_mukodott_egy_ukran_agrarvallalkozas_napi_13_oran_at_roboltattak_az_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 15:07","title":"Rabszolgafarmként működött egy ukrán agrárvállalkozás, napi 13 órán át roboltatták az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az építőipar termelése egy év alatt, de már sokkal kevesebb új szerződést kötnek.","id":"20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31457fca-b073-40f2-be56-e9bcff4f5062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Hasit_a_magyar_epitoipar_de_mar_kozelit_a_szaguldas_vege","timestamp":"2018. november. 12. 09:43","title":"Hasít a magyar építőipar, de már közelít a száguldás vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos (13-15 éves) gyerekek – áll az UNICEF Magyarország az ELTE TÁTK diákjainak közreműködésével végzett kutatásában.","shortLead":"Leginkább a családjuk kíváncsi a véleményükre és világ dolgairól is elsősorban a szüleiktől informálódnak a nyolcadikos...","id":"20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10a60d2-c341-418b-9d77-526a04d92159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ee70b6-6104-4117-9255-0c34951edfef","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Csalad_gyerekek_tanarok_velemeny_informacio_kutatas_Unicef","timestamp":"2018. november. 13. 10:59","title":"A magyar gyerekek szerint a szüleik igen, tanáraik kevésbé figyelnek a véleményükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","shortLead":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","id":"20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14f9f49-ecf0-4a59-b8cf-96fc6429e790","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","timestamp":"2018. november. 12. 17:01","title":"Raskó György: Sok „borász” csodapalotát, medencét épít a támogatásból a barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","shortLead":"Michelle Obama memoárja alaposan elmerül a magánéleti részletekben.","id":"20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ffc226-4058-4460-a692-19dca76355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c12a7fc-51ed-49f4-934b-f34dc46dd91a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Hogy_lehet_beleszeretni_Barack_Obamaba","timestamp":"2018. november. 13. 09:13","title":"Hogy lehet beleszeretni Barack Obamába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ezer brit céget kérdeztek meg arról, mennyire érzik a dolgozóik biztosnak az állasukat, majdnem a felüknél bizonytalannak tartják a helyzetet a külföldiek.","shortLead":"Ezer brit céget kérdeztek meg arról, mennyire érzik a dolgozóik biztosnak az állasukat, majdnem a felüknél...","id":"20181112_Feltik_a_munkahelyuket_a_NagyBritanniaban_dolgozo_kulfoldiek_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6506ca-6e2d-436a-b6d7-cbfe00fc84a0","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Feltik_a_munkahelyuket_a_NagyBritanniaban_dolgozo_kulfoldiek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. november. 12. 14:37","title":"Féltik a munkahelyüket a Nagy-Britanniában dolgozó külföldiek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95c4e6a-1db8-490f-94b1-1fd61339fe41","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Kereken száz éve, 1918. november 12-én alakult meg az első osztrák köztársaság, amelyet Bécsben ennek megfelelő pompával ünnepelnek meg. A megemlékezések állami fővédnöke Heinz Fischer korábbi köztársasági elnök a HVG-nek arról beszélt, mit jelent számára az osztrák identitás, hova tűnt Sigmund Freud fantomfájdalma a birodalom iránt, és mit köti össze a monarchia széthullása óta Magyarországot és Ausztriát. A 80 éves, szociáldemokrata Fischer szerint az 1918-as sebek nyomtalanul eltűntek, és politikai pályájának egyik legérzelmesebb pillanatát a budapesti Operaházban élte át.","shortLead":"Kereken száz éve, 1918. november 12-én alakult meg az első osztrák köztársaság, amelyet Bécsben ennek megfelelő...","id":"20181112_Heinz_Fischer_Ausztria_reg_tultette_magat_a_sajat_Trianonjan_koztarsasag_centenarium_jublieum_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95c4e6a-1db8-490f-94b1-1fd61339fe41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a58dcd-2bcd-4641-9a6c-2d81d51238cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Heinz_Fischer_Ausztria_reg_tultette_magat_a_sajat_Trianonjan_koztarsasag_centenarium_jublieum_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:30","title":"Heinz Fischer: Ausztria rég túltette magát a saját Trianonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]