Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták.","shortLead":"A rendőrök elkapták.","id":"20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e92c240-86ee-4b21-960c-2bf2aab3e994","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","timestamp":"2018. november. 18. 16:22","title":"64 éves férfi rabolt ki egy benzinkutat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új gazdájára vár.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben szinte alig használták ezt a gyári fényezésű, patika állapotú Polski Fiatot, ami most új...","id":"20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55ce30b-4784-4dac-8576-c488c1660870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5365bf-1722-423e-8d94-a798dd2e4ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_szinte_meg_bejaratosan_uj_ez_a_28_eves_budapesti_kispolszki_hasznaltauto_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. november. 18. 06:41","title":"Szinte még bejáratósan új ez a 28 éves budapesti Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem Párizs, hanem az EU határozza meg. ","shortLead":"Franciaországban valóban magasabb vámmal sújtják az amerikai bort, mint a franciát az USA-ban – de a tarifát nem...","id":"20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc67969-ef38-4aad-b08d-d76ec67ae972","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Trumpnak_ebben_a_kerdesben_igaza_van_csakhogy","timestamp":"2018. november. 19. 06:51","title":"Trumpnak ebben a kérdésben igaza van, csakhogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni...","id":"20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fdd9d9-e4b0-46c7-9c82-00f7723390f9","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","timestamp":"2018. november. 18. 20:14","title":"Dzsudzsák most már Rossinál is kezdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833af02c-1c25-43a1-a0ba-7d8f04a1f6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jegykezelőket is keresnek.","shortLead":"Jegykezelőket is keresnek.","id":"20181118_Ujsaghirdetesben_toboroz_mozdonyvezetoket_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833af02c-1c25-43a1-a0ba-7d8f04a1f6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc05dc6-2dc5-4190-b97f-e3d1d299c30b","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujsaghirdetesben_toboroz_mozdonyvezetoket_a_MAV","timestamp":"2018. november. 18. 16:01","title":"Újsághirdetésben toboroz mozdonyvezetőket a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]