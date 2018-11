Egy héttel ezelőtt egészen váratlanul jelentek meg azok a hirdetések, amelyek egy ingyenes Sting és Shaggy koncertet reklámoztak a Hősök terén. Most már tudjuk, hogy a két sztár a hatos lottó 30. születésnapja alkalmából lép fel november 24-én, és az eddigi közös koncertjeik alapján már a várható setlist is körvonalazódik.

Sting tavaly készített közös lemezt Shaggyvel, a 44/876 című albumot pedig szeptembertől turnéval is népszerűsítik. A koncerteken viszont előkerülnek a régi slágerek is, így egymás után hangzik majd el az Every Breath You Take, a Message in a Bottle, illetve Shaggytől az It Wasn’t Me vagy az Oh Caroline.

Stingék a budapesti koncert előtt több lengyelországi helyszínen lépnek fel, Gdanskban például az Englishman in New Yorkkal indítják a bulit és a Fragile-lal zárják a ráadást, de közben összemixelik valahogyan a Roxanne-t a Boombastickal.