Se Sting, se Shaggy honlapján nem szerepel turnéállomásként Budapest, de tény, hogy novemberben a környéken – Lengyelországban, Csehországban – lépnek fel közös lemezük, a 44/876 turnéja keretében.

Az egyes lapokban kedden megjelent Szerencsejáték Zrt.-hirdetésből viszont az derül ki, hogy november 24-én a Hősök terén ingyenkoncert adnak este hat órától, ahol a Punnany Massif lesz az előzenekaruk. Úgy tudjuk, hogy a hatoslottó születésnapját ünnepeli így a Szerencsejáték Zrt.

Az mindenesetre nagyon fura, hogy másfél héttel a rendezvény előtt még semmit nem lehet tudni erről, és sztárok honlapján sem szerepel turnéállomásként Budapest. Viszont negyedoldalas hirdetéseket nemigen fizet viccből a Szerencsjáték Zrt..

Próbáljuk hívni a céget, amint van pontosabb információ, frissítjük a cikket.

A tavaly megjelent albumuk címe (44/876) egyébként Sting egyesült királyságbeli és Shaggy jamaicai telefonos országhívószámára utal. A szeptembertől indult turnén a két zenész az új dalok mellett kettejük ismert klasszikusait is eljátssza, felhangzik a koncerteken például az Every Breath You Take, a Message In A Bottle, az It Was not Me és a Mr. Boombastic is.