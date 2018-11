Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. A december 6-ától látható BÚÉK című magyar filmvígjáték egyik fő betétdalát az Intim Torna Illegál írta: a Minden kedden című dalhoz filmpremier előtt most készült egy videoklip is, amelyet nálunk láthat először.