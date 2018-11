Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint – többek között ez derül ki a Samsung Electronics legfrissebb hazai felméréséből. A magyarok nagy része éppen ezért szereti magánál tudni a telefonját társaságban is, ugyanakkor a személyes találkozók alkalmával a mobilozást a többség udvariatlanságnak tartja.","shortLead":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint –...","id":"20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b0db62-628e-4066-8a4f-b94e98f7327c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2018. november. 21. 19:03","title":"Furcsa ellentmondás jött ki, amikor megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak a mobilozás(uk)ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegető veszély ezzel egyáltalán nem hárult el.","shortLead":"A lengyel kormány kihasználta, hogy az Európai Unió csak egy dologba kötött bele. Ebben most engedményt tett. De...","id":"20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc71ae-6fe8-4c01-a1da-e95ce0f30ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Lengyel_birosagok_a_kormany_csak_abban_engedett_amiben_muszaj_volt","timestamp":"2018. november. 22. 19:21","title":"Lengyel bíróságok: a kormány csak abban engedett, amiben muszáj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. november. 22. 19:31","title":"Egy magyar vállalkozózseni, aki jobb pezsgőt csinált, mint az addig ismert franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség...","id":"20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958b494-7b83-4a13-b2aa-9c114c3f68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. november. 22. 10:25","title":"Sarkvidéki levegő közelít felénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű vádlott ügyében Jozef Rohác vallomása nyomán a Fővárosi Ítélőtábla.","shortLead":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű...","id":"20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adea80-8030-4d14-ab38-3c46b5ff2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 20:38","title":"Prisztás-gyilkosság: perújítást rendeltek el Portik egyik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","shortLead":"Hónapokon át pénzt fogadtak el a határt átlépő külföldiektől. Velük együtt már 48 gyanúsított van. ","id":"20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18ebe8c-5f3a-4c8c-beb0-70b64c1e5334","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Elfogtak_meg_15_penzugyort_akik_sajat_zsebre_dolgoztak_Roszken","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Elfogtak még 15 pénzügyőrt, akik saját zsebre dolgoztak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására a The Washington Post értesülései szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök és kormányzata várhatóan új intézkedéseket hoz az illegális migránsok belépésének megakadályozására...","id":"20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6743ca22-3bca-45cb-9607-6cb67749b445","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_donald_trump_amerikai_elnok_illegalis_migransok_bevandorlas_intezkedes_mexikoi_hatar","timestamp":"2018. november. 22. 09:42","title":"\"Maradj Mexikóban\" – üzeni Trump az illegális bevándorlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","shortLead":"A 10-es főút egy adott szakaszán garantáltan csúszásmentes útburkolaton lehet közlekedni.","id":"20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7adea9d3-bf4a-4afd-a06c-5bbfd36823a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac1362f-e619-4ff6-be7f-8ef9b6bf80b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_megkezdte_a_teli_szezont_az_elso_magyar_okosut_ahol_sosincs_lefagyas_pilisvorosvar_10es_ut","timestamp":"2018. november. 22. 06:41","title":"Megkezdte a téli szezont az első magyar okosút, ahol sosincs lefagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]