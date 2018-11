Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk kérelmük elbírálását.","shortLead":"Az amerikai kormány úgy alakíthatja át a menekültügyi rendszert, hogy a menedékkérőknek Mexikóban kelljen kivárniuk...","id":"20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b63e9e-7c6e-4ab5-b8e7-de1fc8e592af","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Mexiko_elfogadta_Trump_uj_menekultugyi_intezkedescsomagjat","timestamp":"2018. november. 24. 21:27","title":"Mexikó elfogadta Trump új menekültügyi intézkedéscsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1606335-0088-4109-9b4c-1c0557d6e394","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Házilag ne kísérletezzünk a nárcisztikus ember gyógyításával” – ajánlja Orvos-Tóth Noémi pszichológus. 