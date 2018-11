Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként (1-0) az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának nyitómérkőzésén.\r

\r

","shortLead":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként...","id":"20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e481ed6-8889-426f-b833-a575fd5bd214","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","timestamp":"2018. november. 24. 18:18","title":"Kikapott a Madrid és Roma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja, hogy a futball-láz a tetőfokára hág Buenos Airesben, ahol szombaton rendezik a Libertadores Kupa döntőjének visszavágóját.","shortLead":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja...","id":"20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1548b53a-4f61-4dde-98d4-bd244b7ba83d","keywords":null,"link":"/sport/20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","timestamp":"2018. november. 23. 11:56","title":"Fociőrület: csak az edzést 50 ezren nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07081cab-1cd9-41b2-aa86-5c10f7e8c429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyílt területek átvizsgálása hatalmas feladat, de a levegőből nézve jóval egyszerűbb a dolog.","shortLead":"A nyílt területek átvizsgálása hatalmas feladat, de a levegőből nézve jóval egyszerűbb a dolog.","id":"20181123_Igy_keresi_az_eltunteket_a_kutatomentok_dronja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07081cab-1cd9-41b2-aa86-5c10f7e8c429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8d2238-89c6-44d2-82a6-c5d8641101d4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Igy_keresi_az_eltunteket_a_kutatomentok_dronja__video","timestamp":"2018. november. 23. 10:31","title":"Így keresi az eltűnteket a kutató-mentők drónja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","id":"20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa81807-d748-4a7b-a27f-736afbdae5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","timestamp":"2018. november. 23. 17:18","title":"Alsósok akarták megmérgezni egy osztálytársukat Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18727-a4e8-4bf9-97ce-13f6861affd5","keywords":null,"link":"/kkv/201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","timestamp":"2018. november. 24. 09:00","title":"A Díjbeszedőnél is posztot kapott a Népszabadságot bezáró Mediaworks-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e08414-d3ae-4dfd-801e-4d103cfae6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem mindig a legdrágább ajándékok a legértékesebbek.","shortLead":"Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem mindig a legdrágább ajándékok a legértékesebbek.","id":"20181123_Konnyfakaszto_karacsonyi_reklamot_forgatott_alig_50_fontbol_egy_brit_operator__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e08414-d3ae-4dfd-801e-4d103cfae6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8a3d24-5e5a-4a87-8d5e-73baf03145a2","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Konnyfakaszto_karacsonyi_reklamot_forgatott_alig_50_fontbol_egy_brit_operator__video","timestamp":"2018. november. 23. 12:25","title":"Könnyfakasztó karácsonyi reklámot forgatott alig 50 fontból egy brit operatőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után bezár a Menház Színpad.","shortLead":"Három év után bezár a Menház Színpad.","id":"20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e853363-bbc2-403a-802b-08f1c8aaf821","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Kinyírta a taotörvény Győr egyik színházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan elnök országában van a világon a legtöbb újságíró rács mögött.","shortLead":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan...","id":"20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67a770c-b20c-4c76-a48d-4c262140bd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","timestamp":"2018. november. 25. 08:57","title":"Orvosi vizsgálat bilincsben - tömegesek a jogsértések a török börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]