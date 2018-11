A 41 éves Mike Shinoda jelenleg is zajló észak-amerikai koncertsorozata, a Monster Energy Outbreak Tour folytatásaként fog Európában turnézni jövő márciusban. A rapper, énekes, zeneszerző, producer és vizuális művész idén megjelent szólóalbumát, a Warner által kiadott Post Traumaticot népszerűsíti élő fellépésein.

Shinoda első szólólemeze azt követően jelent meg, hogy a Linkin Park énekese, a drog- és alkoholproblémákkal küzdő Chester Bennington tavaly júliusban öngyilkosságot követett el. A Post Traumatic első három dalában (Place to Start, Over Again, Watching as I Fall) az előadó a Bennington halálával kapcsolatos érzéseit fogalmazta meg. A rapper első előadói megjelenése a Linkin Parkon kívül a 2005-ben a Fort Minor projekt The Rising Tied című lemeze volt.

Az amerikai nu metál színtér egyik legfontosabb zenekara, a Linkin Park 1996-ban alakult. A csapat Benningtonnal hét stúdiólemezt készített; az első a sorban, a 2000-ben megjelent Hybrid Theory a 21. század legjobb eladásokat produkáló debütalbuma, csak az Egyesült Államokban több mint tízmillió példány fogyott belőle. A csapat egyik utolsó koncertjét adta Bennington halála előtt 2017 júniusában a soproni VOLT Fesztiválon.

A kemény gitárzenét hiphoppal és elektronikával vegyítő Linkin Park eddig mintegy 55 millió lemezt adott el világszerte és két alkalommal is Grammy-díjat kapott. A zenekar további lemezei: Meteora (2003), Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) és One More Light (2017). A Linkin Parkban Shinoda mellett Joe Hahn (dj), Brad Delson (gitár, szintetizátor), Dave "Phoenix" Farrell (basszusgitár, szintetizátor) és Rob Bourdon (dob) szerepel.

Mike Shinoda 2019. március 12-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában.